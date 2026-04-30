HABER
YT: Yayın Tarihi: 30.04.2026 09:24 30 Nisan 2026 09:24
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.04.2026 09:33 30 Nisan 2026 09:33
Okuma Okuma:  1 dakika

DEM Parti’den Sırrı Süreyya Önder anmasına çağrı: Seni unutmayacağız

DEM Parti, Önder’in vefatının birinci yılı dolayısıyla 3 Mayıs Pazar günü saat 13.00’te Zincirlikuyu Mezarlığı’nda anma töreni yapılacağını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Sırrı Süreyya Önder'in kişisel arşivi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla, Sırrı Süreyya Önder için düzenlenecek anma törenine çağırdı.

Bir barış ihtimali olarak Sırrı Süreyya Önder
10 Mayıs 2025
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs 2025'te 18 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede, kalp rahatsızlığı ve ardından gelişen komplikasyonlar nedeniyle çoklu organ yetmezliği sonucu İstanbul'da aramızdan ayrıldı.

DEM Parti, Önder’in vefatının birinci yılı dolayısıyla 3 Mayıs Pazar günü saat 13.00’te Zincirlikuyu Mezarlığı’nda anma töreni yapılacağını açıkladı.

Paylaşım şöyle:

“Önder’i, sonsuzluğa uğurlandığı Zincirlikuyu Mezarlığı’nda anıyoruz. 3 Mayıs Pazar günü saat 13.00’te düzenlenecek anma törenine tüm dostlarını, yoldaşlarını ve halklarımızı davet ediyoruz. Barışın yılmaz elçisi, seni unutmadık, unutmayacağız.”

Sırrı Süreyya Önder kimdir?
16 Nisan 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Sırrı Süreyya Önder Sırrı Süreyya Önder kimdir? dem parti
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
