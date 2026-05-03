Sırrı Süreyya Önder anmasında ortak mesaj: Barış mücadelesi sürecek

İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonucu 3 Mayıs 2025’te hayatını kaybeden DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, ölümünün birinci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

MA'daki habere göre anmaya ailesi ve yakınlarının yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, siyasetçiler, sanatçılar, sivil toplum temsilcileri ve binlerce yurttaş katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına gönderilen çelenk de anma alanında yer aldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de anma törenine katıldı. Geri Dönüşüm İşçileri Derneği üyeleri ise “Sana olan sevgimiz bir kâğıtçının yokuşlarda akıttığı ter kadar kutsaldır” yazılı pankart açtı.

Duaların okunmasının ardından konuşmalar yapıldı. Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir, babasının yokluğunda geçen bir yılı hem kişisel hem toplumsal yönleriyle anlatarak, onun anısının gündelik yaşamlarında nasıl canlı kaldığını söyledi.

"Can buraya 'dedemin bahçesi' diyor"

Şöyle dedi:

"Babacığım, bugün buraya dostlarınla geldik. Bedenen yanımda olmadığın bir yılda kendi küçük dünyamda ve koca dünyada neler olduğunu biraz özetlemek istiyorum sana. Yoldaşlarınla birbirimizin elini sıkı sıkı tuttuk; bazen bir şarkıyla, bazen şiirle, bazen sadece susarak. Ama eğer konuşursak, sözlerin döküldü dilimizde, Can çok büyüdü.

"Bazen seni görüntülü aramak istese de çabuk kavradı. Eve arkadaşları gelirse fotoğraflarını gösteriyor, bir bahane bulup herkese senden bahsediyor. Seni ziyarete gelirken kozalakları toplayıp bahçene diziyor. Buraya "dedemin bahçesi" diyor. Hatıralarına bakmak acı verir zannediyordum ama öyle tatlısın ki o bile neşe veriyor. Koca dünyaya gelince, savaşlar çıktı, filler tepişti ama ülkemizde barışın inadı devam ediyor hala. Zaten güzel şeylerden konuşalım bugün. Koma Amed konser verdi, madenciler grev kazandılar, Amedspor Süper Lig’e yükseldi. Geçen sene bugün AKM’de günlük şiirleri okumaya çalışmıştım sana, yalnızca sonunu okumaya gücüm yetmişti. Bugün tamamını okumaya ve dostlarına senin sesinden dinletmeye geldim."

Geri Dönüşüm İşçileri Derneği Başkanı Ali Mendilioğlu ise Önder’in ardından oluşan boşluğun büyüklüğüne dikkat çekti. Bu boşluğun ancak dayanışmayla aşılabileceğini belirterek, Önder’in halkla kurduğu güçlü bağın maddi hiçbir değerle ölçülemeyeceğini söyledi. Onun eksikleriyle birlikte sahici bir figür olduğunu ve bu yönünün onu daha da kıymetli kıldığını dile söyledi.

"Mirası barışı yaşatma kararlılığı"

Pervin Buldan da konuşmasında Önder’in toplumun farklı kesimleri için ortak bir değer olduğuna işaret etti.

Onu yalnızca kişiliğiyle değil, barış mücadelesine olan katkılarıyla andıklarını belirterek, geride bıraktığı en önemli mirasın barış inancı olduğunu söyledi. Bu mirası yaşatma ve barışı hayata geçirme kararlılığını yineledi.

Anmada son olarak söz alan Tuncer Bakırhan, Önder’in hem siyasi hem insani yönleriyle önemli bir figür olduğunu vurguladı.

Zor dönemlerde dahi umudu ve mücadeleyi diri tutabilen bir karaktere sahip olduğunu belirterek, onun barış konusundaki ısrarının toplumsal hafızada güçlü bir yer edindiğini ifade etti. Önder’in bıraktığı mirasa sahip çıkacaklarını ve barış hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

