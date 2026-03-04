ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 04.03.2026 12:19 4 Mart 2026 12:19
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.03.2026 12:30 4 Mart 2026 12:30
Okuma Okuma:  1 dakika

Kurtulmuş'tan Erdoğan'a Sırrı Süreyya Önder hediyesi

Erdoğan, kendisine Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafını takdim eden TBMM Başkanı Kurtulmuş'a teşekkür etti.

BİA Haber Merkezi

Kurtulmuş'tan Erdoğan'a Sırrı Süreyya Önder hediyesi
Fotoğraf: AA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile geçen yıl düzenlenen iftar programında çekilen bir anı fotoğrafını takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Meclis Şeref Holü'nde düzenlenen milletvekilleriyle iftar programına katıldı.

Programın bir bölümünde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Kurtulmuş, bazı kabine üyeleriyle TBMM Genel Kurulu Başkanlık Divanı arkasındaki odaya geçti.

Kurtulmuş, burada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, geçen yıl düzenlenen iftar programında hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile Erdoğan'ın bir arada olduğu fotoğrafı takdim etti.

Erdoğan, fotoğraf için TBMM Başkanı Kurtulmuş'a teşekkür etti.

İstanbul
Numan Kurtulmuş Sırrı Süreyya Önder çözüm süreci erdoğan
