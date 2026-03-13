Öcalan’dan 'Salih Müslim' mesajı: Sırrı Süreyya’nın ikiz kardeşi olarak görüyorum

PKK lideri Abdullah Öcalan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde böbrek yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanlık Konseyi üyesi Salih Müslim için taziye mektubu yazdı.

Abdullah Öcalan'ın İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden gönderdiği mesaj Kamışlo’da düzenlenen cenaze töreninde okundu.

Öcalan’ın dün kaleme aldığı ve "Yoldaş Salih Müslim Bu Dünyadan Geçerken" diye başladığı mektubun tamamı şöyle:

"Sevgili Yoldaş Salih Müslim’in vefat haberini akşam saatlerinde aldım. Sabaha kadar kendisini ve mücadelesini anmaya çalıştım. Şüphesiz, oğulları, yakınları ve tüm yoldaşları için o, artık bir ölümsüzdür. Halkı ve welat’ı için gerektiği gibi yaşamış ve ölümsüzleşmiştir.

"Suriye topraklarının gerçek bir yurtseveriydi. Kürt’le tam Kürt; Arap’la vazgeçilmez bir dost; Türk’le öz bir kardeş olmayı bilmiştir. Asuri, Ermeni, Çerkes her kavim, din ve mezheple tam bir hümanist şinaslık tesis etmeyi yaşamının ayrılmaz bir parçası kılmıştır.

"O, Rojava’nın hep emin olduğum bir köşe taşıydı ve hep öyle kalacaktır. Onu, Barış ve Demokratik Toplum Süreci’nde kaybettiğimiz Sırrı Süreyya’nın ikiz kardeşi olarak görüyorum. Bu temelde hem mücadelemizin hem barışımızın sönmeyen yıldızı olarak kalacaktır.

"Salih Müslim’in şehadeti bir kayıp değildir. Bilakis gerçek bir kuvvet olarak tüm halkımızı, halkları, dostlarını ve yoldaşlarını güçlendirmeye sonsuza dek devam edecektir."