HABER
YT: Yayın Tarihi: 13.03.2026 12:01 13 Mart 2026 12:01
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.03.2026 12:12 13 Mart 2026 12:12
Okuma Okuma:  1 dakika

Öcalan’dan 'Salih Müslim' mesajı: Sırrı Süreyya’nın ikiz kardeşi olarak görüyorum

Salih Müslim için başsağlığı mesajı gönderen Abdullah Öcalan, “Şüphesiz, oğulları, yakınları ve tüm yoldaşları için o, artık bir ölümsüzdür. Halkı ve welatı (ülkesi) için gerektiği gibi yaşamış ve ölümsüzleşmiştir” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
PKK lideri Abdullah Öcalan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde böbrek yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanlık Konseyi üyesi Salih Müslim için taziye mektubu yazdı.

Abdullah Öcalan'ın İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden gönderdiği mesaj Kamışlo’da düzenlenen cenaze töreninde okundu.

"Barışımızın sönmeyen yıldızı"

Öcalan’ın dün kaleme aldığı ve "Yoldaş Salih Müslim Bu Dünyadan Geçerken" diye başladığı mektubun tamamı şöyle:

"Sevgili Yoldaş Salih Müslim’in vefat haberini akşam saatlerinde aldım. Sabaha kadar kendisini ve mücadelesini anmaya çalıştım. Şüphesiz, oğulları, yakınları ve tüm yoldaşları için o, artık bir ölümsüzdür. Halkı ve welat’ı için gerektiği gibi yaşamış ve ölümsüzleşmiştir. 

"Suriye topraklarının gerçek bir yurtseveriydi. Kürt’le tam Kürt; Arap’la vazgeçilmez bir dost; Türk’le öz bir kardeş olmayı bilmiştir. Asuri, Ermeni, Çerkes her kavim, din ve mezheple tam bir hümanist şinaslık tesis etmeyi yaşamının ayrılmaz bir parçası kılmıştır.

"O, Rojava’nın hep emin olduğum bir köşe taşıydı ve hep öyle kalacaktır. Onu, Barış ve Demokratik Toplum Süreci’nde kaybettiğimiz Sırrı Süreyya’nın ikiz kardeşi olarak görüyorum. Bu temelde hem mücadelemizin hem barışımızın sönmeyen yıldızı olarak kalacaktır. 

"Salih Müslim’in şehadeti bir kayıp değildir. Bilakis gerçek bir kuvvet olarak tüm halkımızı, halkları, dostlarını ve yoldaşlarını güçlendirmeye sonsuza dek devam edecektir."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
öcalan salih müslim Sırrı Süreyya Önder çözüm süreci barış ve demokratik toplum süreci
