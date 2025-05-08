Sırrı Süreyya Önder’e suikast iddiasına DEM Parti’den doğrulama

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), basında yer alan Sırrı Süreyya Önder’e yönelik suikast iddialarına ilişkin bugün yazılı bir açıklama yaptı.

Parti, 2 Nisan’da Önder’in aracında lastiği patlatabilecek keskin bir düzeneğin tespit edildiğini, olayın parti kurullarına ve resmî makamlara iletildiğini belirttiği açıklamasında şöyle dedi:

“Bazı basın-yayın organlarında İmralı Heyeti Üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz merhum Sırrı Süreyya Önder’e suikast düzenlendiğine dair haberlere ilişkin açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.

“2 Nisan’da, otopark görevlisi Sırrı Süreyya Önder’in aracını kullanırken lastiklerden gelen sesten şüphelenmiş ve aracı servise götürmüştür. Yapılan incelemede, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek, demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiştir.

“Önder bu olayı parti kurullarına taşımış ve gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Olay ve ilgili kanıtlar resmî mercilere iletilmiştir. Hem partimiz hem de Sayın Önder konunun yakın takipçisi olmuştur. İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır. Yürütülen araştırma ve incelemeye ilişkin tarafımıza henüz net bir sonuç iletilmemiştir.” (TY)