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Yayın Tarihi: 11 Haziran 2025 16:05
 ~ Son Güncelleme: 11 Haziran 2025 16:20
2 dk Okuma

Selahattin Demirtaş ve Ferhat Tunç’tan Sırrı Süreyya Önder için şarkı

Sözlerini Demirtaş’ın yazdığı, Ferhat Tunç’un bestelediği ve seslendirdiği “Derviş” isimli eser ağıt niteliğinde hazırlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Selahattin Demirtaş ve Ferhat Tunç’tan Sırrı Süreyya Önder için şarkı
*Demirtaş, Önder ve Tunç birlikte sahneye çıkmıştı

Edirne Cezaevi’nde tutulan Selahattin Demirtaş, sanatçı Ferhat Tunç ile birlikte Sırrı Süreyya Önder’in anısına bir şarkı yaptı. Sözlerini Demirtaş’ın yazdığı, Ferhat Tunç’un bestelediği ve seslendirdiği “Derviş” isimli eser ağıt niteliğinde hazırlandı.

Ferhat Tunç Youtube kanalında ve tüm dijital müzik platformlarında yayımlanacak olan şarkının sözlerinin bir bölümü şöyle:

"Kılıcım yok nefes kesem
Rüzgâr değilem ki esem
Nedir desen işin sırrı
Ne altınım var ne de kesem"

16 Haziran'da yayımlanacak

Ağıdın bir bölümünü sosyal möedyasındöna paylaşan Ferhat Tunç, şunları söyledi:

"Sevgili Selahattin Demirtaş sözlerini yazdı, ben de besteleyip söyledim. Can dostumuz, barış mücadelemizin emektarı Sırrı Süreyya Önder’in anısına hazırladığımız, ‘DERVİŞ’ adlı ağıt ve video klip, 16 Haziran Pazartesi 20:00 da önce Youtube kanalımızda ve tüm dijital müzik Platformlarında sizlerle buluşmuş olacak."

Önder 30. yıl konserini sunmuştu

Selahattin Demirtaş ile Sırrı Süreyya Önder 2013 yılında, Ferhat Tunç’un 30. sanat yılı konserinde sahneye çıkıp Ferhat Tunç ile birlikte türkü söylemişlerdi. Konserin sunuculuğunu yapan Önder'in “Sahnede olan müzisyen arkadaşlar, Ferhat Tunç’un saz arkadaşları. Bizlerde ’kaz’ arkadaşlarıyız” esprisi hafızalara kazındı.

İmralı Heyeti üyesi, DEM Parti milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede 3 Mayıs 2025 tarihinde yaşamını yitirmişti.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Ferhat Tunç Derviş Sırrı Süreyya Önder Selahattin Demirtaş
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