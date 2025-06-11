Selahattin Demirtaş ve Ferhat Tunç’tan Sırrı Süreyya Önder için şarkı

Edirne Cezaevi’nde tutulan Selahattin Demirtaş, sanatçı Ferhat Tunç ile birlikte Sırrı Süreyya Önder’in anısına bir şarkı yaptı. Sözlerini Demirtaş’ın yazdığı, Ferhat Tunç’un bestelediği ve seslendirdiği “Derviş” isimli eser ağıt niteliğinde hazırlandı.

Ferhat Tunç Youtube kanalında ve tüm dijital müzik platformlarında yayımlanacak olan şarkının sözlerinin bir bölümü şöyle:

"Kılıcım yok nefes kesem

Rüzgâr değilem ki esem

Nedir desen işin sırrı

Ne altınım var ne de kesem"

16 Haziran'da yayımlanacak

Ağıdın bir bölümünü sosyal möedyasındöna paylaşan Ferhat Tunç, şunları söyledi:

"Sevgili Selahattin Demirtaş sözlerini yazdı, ben de besteleyip söyledim. Can dostumuz, barış mücadelemizin emektarı Sırrı Süreyya Önder’in anısına hazırladığımız, ‘DERVİŞ’ adlı ağıt ve video klip, 16 Haziran Pazartesi 20:00 da önce Youtube kanalımızda ve tüm dijital müzik Platformlarında sizlerle buluşmuş olacak."

Sevgili Selahattin Demirtaş sözlerini yazdı, ben de besteleyip söyledim. Can dostumuz, barış mücadelemizin emektarı Sırrı Süreyya Önder’in anısına hazırladığımız, ‘DERVİŞ’ adlı ağıt ve video klip, 16 Haziran Pazartesi 20:00 da önce Youtube kanalımızda ve tüm dijital müzik… pic.twitter.com/fYsk3Lca84 — FERHAT TUNÇ (@ferhatttunc) June 11, 2025

Önder 30. yıl konserini sunmuştu Selahattin Demirtaş ile Sırrı Süreyya Önder 2013 yılında, Ferhat Tunç’un 30. sanat yılı konserinde sahneye çıkıp Ferhat Tunç ile birlikte türkü söylemişlerdi. Konserin sunuculuğunu yapan Önder'in “Sahnede olan müzisyen arkadaşlar, Ferhat Tunç’un saz arkadaşları. Bizlerde ’kaz’ arkadaşlarıyız” esprisi hafızalara kazındı. İmralı Heyeti üyesi, DEM Parti milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede 3 Mayıs 2025 tarihinde yaşamını yitirmişti.

(AB)