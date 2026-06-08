Dayikên Aştiyê giliyê Rahmî Koç kirin: "Bila gelê Kurd fîrmayên Koçê boykot bikin"
Serokê Rûmetê yê Koç Holdîngê Rahmî Koç li Balçovaya Îzmîrê di vekirina Nexweşxaneya Amerîkî de heqaret li jinên Kurd kiribû û gotinên nijadperest, zayendperest û nefretê bikaranîbû. Piştî bertekan derbarê Koç de lêpirsîn hat vekirin û Rahmî Koç lêborîn xwest.
Înîsiyatîfa Dayikên Aştiyê ya Stenbolê giliyê Rahmî Koç kirin. Dayikan diyar kirin ku Rahmî Koç lêborîn xwest lê ji Kurdan nexwest û wiha gotin: “Heta ku ji jinên Kurdan lêborîn neyê xwestin em lêborînê qebûl nakin.”
Rahmî Koç bi nêrîneke nijadperest heqaret li jinên Kurd kir
Piştî gilîkirinê dayikan li pêşiya Edliyeya Stenbolê ya Çaglayanê daxuyanî dan. Endamên Şaxa Komeleya Hiqûqnasên Ji Bo Azadiyê ya Stenbolê, rêveberên DEM Partî û HDKê ya Stenbolê û gelek welatî tev li daxuyaniyê bûn.
“Divê Rahmî Koç bê cezakirin”
Dayika Aştiyê Bedîa Gokoz diyar kir ku îro ew li dijî heqareta Rahmî Koç li vir in û wiha got:
“Rahmî Koç lêborîn xwest lê ji Kurdan nexwest. Dema heqaret kir heqaret li Kurdan kir lê di lêborînê de behsa Kurdan nekir. Heta ku ji jinên Kurd lêborîn neyê xwestin em lêborîna wî qebûl nakin. Em dayik in û serbilind in. Em bi tundî Rahmî Koç şermezar dikin. Çi ceza heq dike divê lê bê birîn. Em bi laçikê xwe yê spî li vir in. Bila gelê Kurd fîrmayên Koçê boykot bikin.”
Lêpirsîn hat destpêkirin: Rahmî Koç lêborîn xwest
“Jin herdem li ser piyan in”
Dayika bi navê Ayten Toprak jî anî ziman ku ew wê heqaretê qebûl nakin û wiha axivî:
“Dema heqaret hate kirin ew ê li wir keniyan jî divê lêborînê bixwazin. Ew kesên ku li dijî vê gotinê nesekinîne şermezar dikin. Em wekî jin vê heqaretê qebûl nakin. Em bi salan e bi rûmet dijîn. Jin herdem li ser piyan in.”
Daxuyaniya dayikan bi dirûşma ‘Jin Jiyan Azadî’ bi dawî bû.
Çi bûbû?
Serokê Rûmetê yê Koç Holdîngê Rahmî Koç di 5ê Hezîranê li Balçovaya Îzmîrê di vekirina Nexweşxaneya Amerîkî de heqaret li jinên Kurd kiribû. Piştî bertekan derbarê Koç de lêpirsîn hatibû vekirin û her weha Rahmî Koç lêborîn xwestibû.
Wezîrê Dadê Akin Gurlek li ser hesabê xwe yê medyaya civakî li ser mijarê daxuyanî dabû û diyar kiribû ku ji ber gotinên karsazekî yên li beramberî jinan û welatiyên xwedî nasnameyeke etnîkî ya diyar, Serdozgeriya Komarê ya Îzmîrê lêpirsîn daye destpêkirin.
Rahmî Koç çi gotibû?
Karsaz Rahmî Koç di vekirina nexweşxaneyê de bi zimanekî nijadperest û zayendperest jinên Kurd hedef girtibû.
Rahmî Koç gotibû:
“Bijîşk guh daye derdê jina Kurd. Dema gotiye ‘Xanimê biçe pişt perdeyê xwe rût bike’, jinikê gotiye ‘Bijîşk Beg, berê tu xwe rût bike’.”
Rahmî Koç lêborîn xwest
Piştî ku ev gotin li ser medyaya civakî belav bûn, gelek kesan bertek nîşanî Rahmî Koç da. Koç ji ber gotinên xwe yên ku bûn sedema rexneyan lêborîn xwest.
Koç Holdingê li ser hesabê xwe yê medyaya civakî daxuyaniya wî parve kir.
Rahmî Koç di daxuyaniya xwe de got:
"Ez ji bo gotinên xwe yên ku ne niyeta min bû nasnameyekê bikim armanc, ji dil lêborînê dixwazim.
Ez dixwazim xemgîniya xwe jidil parve bikim."
(AY)