Danıştay’dan Aile Hekimliği Yönetmeliği kararı: Kritik maddelere yürütmeyi durdurma

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED), 10 Temmuz 2025 tarihinde yürürlüğe giren Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ne karşı açılan davada Danıştay 2. Dairesi’nin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini duyurdu. Basın açıklamasında bulunan dernek yönetimi, bu kararın hem hekim hakları hem de toplumun nitelikli sağlık hizmetine erişimi açısından kritik bir eşik olduğunu vurguladı.

Yürütmesi durdurulan maddeler hangileri?

Sivil toplum kuruluşlarının itirazlarını değerlendiren Danıştay 2. Dairesi, yönetmelikte yer alan ve tıp camiasında tepkiyle karşılanan şu düzenlemelerin yürütmesini durdurdu:

Sorumluluk dışı kesintiler: Hekim ya da aile sağlığı çalışanının bir ihmali bulunmamasına karşın, son 12 ayda sağlık merkezine başvurmayan hastalar gerekçe gösterilerek ödeme katsayısının yarı yarıya düşürülmesi.

Hekim ya da aile sağlığı çalışanının bir ihmali bulunmamasına karşın, son 12 ayda sağlık merkezine başvurmayan hastalar gerekçe gösterilerek ödeme katsayısının yarı yarıya düşürülmesi. Süre belirsizliği: "Daha sık sağlık hizmeti sunumu gerektiren grup için süreyi Bakanlık belirler" şeklindeki belirsiz ve muğlak ifade.

"Daha sık sağlık hizmeti sunumu gerektiren grup için süreyi Bakanlık belirler" şeklindeki belirsiz ve muğlak ifade. Objektif olmayan memnuniyet puanı: Ölçütleri net belirlenmeyen ve hekimlik onurunu zedelediği belirtilen memnuniyet değerlendirmesi uygulamaları.

Ölçütleri net belirlenmeyen ve hekimlik onurunu zedelediği belirtilen memnuniyet değerlendirmesi uygulamaları. Akılcı ilaç kriteri: Hekimlerin mesleki bağımsızlığını kısıtlayan ve hesaplama standartları belirsiz olan akılcı ilaç kullanım oranları.

Hekimlerin mesleki bağımsızlığını kısıtlayan ve hesaplama standartları belirsiz olan akılcı ilaç kullanım oranları. Nöbet zorunluluğu: Entegre Aile Sağlığı Merkezleri’nde uygulanan "96 saatten az olmamak kaydıyla 5 nöbet" şartı.

"Hukuk devleti ve kamu yararının bir gereği"

Danıştay kararlarının birinci basamak sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği için hayatı önem taşıdığını belirten İSTAHED Yönetim Kurulu; hekimlerin ellerinde olmayan nedenlerden sorumlu tutulmasının ve mesleki özerkliklerinin zedelenmesinin hukuka aykırı olduğunun altını çizdi. Kararın gerekçeli metni UYAP’a yüklendikten sonra detaylı bir hukuki inceleme yapılacağı ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı öğrenildi.

Yürütmesi durdurulan maddelerin 6 Ağustos 2025’te küçük değişikliklerle yeniden Resmi Gazete’de yayımlandığına dikkat çeken İSTAHED, bu yeni metne karşı da yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açtıklarını açıkladı.

(EMK)