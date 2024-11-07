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Yayın Tarihi: 7 Kasım 2024 19:02
 ~ Son Güncelleme: 7 Kasım 2024 19:21
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Aile hekimlerinin iş bırakma eylemi sona erdi: Vazgeçmeyeceğiz!

Sağlık emekçiler ve hekimler iş bırakma eyleminin son gününde iktidara seslendi: "Yönetmelik geri çekilmezse süresiz iş bırakacağız."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Aile hekimlerinin iş bırakma eylemi sona erdi: Vazgeçmeyeceğiz!
*Fotoğraf: TTB

Meslek örgütleri ve sendikalarının "Aile Hekimleri Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği"ne karşı 5 Kasım’da başlattığı üç günlük grev bugün sona erdi.

Sağlık emekçiler ve hekimler iş bırakma eyleminin son gününde iktidara, “yönetmelik geri çekilmezse süresiz iş bırakacakları" uyarısında bulundular.

"Vazgeçmeyeceğiz" diyen meslek örgütlerinin ortak açıklaması özetle şöyle:

"Sağlık sistemi sorun yumağı"

“Henüz yenidoğan skandalı ortaya çıkmadan önce 14 Ekim’de bakanlığın hazırlamakta olduğu Aile Hekimliği Performans ve Ödeme Yönetmeliği’nin bu sorunlara çözüm olmayacağını, ‘sorunlar yumağına dönüşmüş sağlık sisteminin düzeltilebilmesinin yolunun birinci basamak sağlık hizmetlerinin ve koruyucu hekimlik uygulamalarının güçlendirilmesi’ olduğunu hem her kademeden bakanlık yetkililerine hem kamuoyuna duyurmuştuk.

"Yönetmelik eksik ve hatalı"

Yönetmeliğin eksik, hatalı yönlerini ve çözüm önerilerimizi bakanlık yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde iletmiş ve 19 Ekim’de Ankara’da düzenlediğimiz mitingle taleplerimiz konusunda kararlılığımızı ifade etmiştik. Ancak bakanlık tüm uyarı, öneri ve eleştirilerimizi duymazdan gelip bugün (1 Kasım) itibariyle yönetmeliği yürürlüğe soktu.

"Sorunları daha da derinleştirecek"

Sağlık Bakanlığı’nın sağlık alanında yaşanan ciddi sorunları çözmek için birinci basamak sağlık hizmetlerini ve koruyucu hekimlik uygulamalarını güçlendirecek yapısal düzenlemeler yapmak yerine; ‘Performans ve Ödeme Yönetmeliği’ ile ödeme üzerinden değişiklikler yapmaya çalışması sorunların büyüklüğünün kavranamamış olduğunu gösteriyor.  Yürürlüğe giren bu yönetmelik halkın sağlığına ve hekimlerin, sağlık emekçilerinin haklarına bir katkı sağlamayacaktır.

Özetle bu yönetmelik, çalışma koşullarını eziyete dönüştürecek bir yönetmeliktir. Halkın sağlığını, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin özlük hakları ve çalışma koşullarını iyileştirmek bir yana yaşanmakta olan sorunları daha da derinleştirecektir.”

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
TTB aile hekimleri
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