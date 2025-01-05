ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 5 Ocak 2025 15:52
 ~ Son Güncelleme: 6 Ocak 2025 09:19
3 dk Okuma

Aile hekimleri 81 ilde 5 gün iş bırakıyor

Daha önce benzer tepkilerle 5-7 Kasım tarihleri arasında üç gün, 2-6 Aralık tarihleri arasında ise beş gün iş bırakan aile hekimleri, bu kez daha uzun süreli bir eylem planlamış durumda.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Aile hekimleri 81 ilde 5 gün iş bırakıyor
Aile Hekimleri, Ankara'daki eylemde/TTB

Aile hekimleri, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı tepkilerini yine iş bırakma eylemleriyle gösterecek.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin iptali talebiyle düzenlenecek olan üçüncü iş bırakma eylemi, 6-10 Ocak tarihleri arasında 81 ilde.

Eylem, 6 Ocak Pazartesi günü başlayıp, 10 Ocak Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. Ayrıca, ikinci ve üçüncü basamak sağlık çalışanları da 8 Ocak Çarşamba günü bir günlük iş bırakma eylemine katılacak.

Daha önce benzer tepkilerle 5-7 Kasım tarihleri arasında üç gün, 2-6 Aralık tarihleri arasında ise beş gün iş bırakan aile hekimleri, bu kez daha uzun süreli bir eylem planlamış durumda.

Talepler

Aile hekimlerinin tepkisinin odağında, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin çeşitli maddeleri bulunuyor. Aile hekimleri, yeni yönetmeliğin halkın sağlık hizmetine erişimini kısıtladığını, hekimlerin hak edişlerini olumsuz etkilediğini ve özlük haklarına dair sorunlar içerdiğini ifade ediyor.

Özellikle, ana maaşta kesintiye yol açan ancak bunun yerine teşvik sistemi getiren yönetmeliğe karşı şikayetler yoğun. Yeni yönetmelik, hekimlerin teşvik alabilmesi için, kendilerine kayıtlı kişilerin yılda en az iki kez aile sağlığı merkezine (ASM) gelmesini şart koşuyor.

Eğer kayıtlı bir hasta, yılda yediden fazla başka bir sağlık kurumuna başvurmuşsa, o aile hekimi bu teşvikten faydalanamıyor. Aile hekimleri, bu uygulamanın adil olmadığını ve sağlık hizmeti sunumunu engellediğini belirtiyor.

TTB: Teklif, aile hekimlerine performans baskısı getiriyor
TTB: Teklif, aile hekimlerine performans baskısı getiriyor
30 Mart 2023

Aile hekimlerinin talepleri 

Kamusal bir hizmet olan birinci basamak sağlık hizmetlerinin fiziki ve tıbbı donanımı ve aile sağlığı merkezleri kamu tarafından sağlanmalıdır. Halkımıza nitelikli bir sağlık hizmeti sunabilmemiz için yeterli zaman ve olanak sağlanmalıdır.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği ve ekip anlayışını gözeten bir sistem inşa edilinceye kadar aile sağlığı merkezi sayısı hekim başına 2 bin nüfusu aşmayacak şekilde artırılmalıdır.

  Kadrolu ve güvenceli yeterli hemşire, ebe, teknisyen görevlendirilmeli, aşılama ve diğer koruyucu hekimlik uygulamaları desteklenmeli, geliştirilmelidir. Kadrosuz, güvencesiz bir şekilde çalışan emekçiler (gruplandırma elemanları) kadroya geçirilmelidir.

Aile hekimlerine ve tüm sağlık emekçilerine emekliliğe yansıyacak tek kalemden oluşan, insanca yaşamaya yetecek düzeyde, izin kullandıklarında, hastalandıklarında, çocuğu olduğunda veya ailesinden biri öldüğünde kesilmeyecek maaş ödenmelidir.

Gelire katkısı yüzde 20’yi geçmeyecek ve yapılan hizmetin niteliğini ödüllendiren bir performans uygulamasına geçilmelidir.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
aile hekimleri Aile Hekimleri iş bıraktı sağlık sağlığa erişim TTB
ilgili haberler
6-10 OCAK'TA KADEMELİ İŞ BIRAKMA
Aile hekimleri "Eziyet Yönetmeliği"ne karşı yeniden iş bırakacak
3 Ocak 2025
/haber/aile-hekimleri-eziyet-yonetmeligi-ne-karsi-yeniden-is-birakacak-303287
"EZİYET YÖNETMELİĞİ KALDIRILSIN"
Aile hekimleri beş günlük iş bırakma eylemine başladı
3 Aralık 2024
/haber/aile-hekimleri-bes-gunluk-is-birakma-eylemine-basladi-302359
Aile hekimlerinin iş bırakma eylemi sona erdi: Vazgeçmeyeceğiz!
7 Kasım 2024
/haber/aile-hekimlerinin-is-birakma-eylemi-sona-erdi-vazgecmeyecegiz-301551
Aile hekimlerinin iş bırakma eylemi ikinci gününde
6 Kasım 2024
/haber/aile-hekimlerinin-is-birakma-eylemi-ikinci-gununde-301507
Aile hekimleri eyleme başladı: Eziyet yönetmeliğini geri çekin!
5 Kasım 2024
/haber/aile-hekimleri-eyleme-basladi-eziyet-yonetmeligini-geri-cekin-301463
YENİ YÖNETMELİK PROTESTO EDİLİYOR
Aile hekimleri 5-6-7 Kasım'da iş bırakıyor
4 Kasım 2024
/haber/aile-hekimleri-5-6-7-kasim-da-is-birakiyor-301418
5-6-7 KASIM'DA İŞ BIRAKILACAK
Maaşları kesilerek hasta başına ücrete bağlanacak aile hekimleri yeni yönetmeliğe tepkili
1 Kasım 2024
/haber/maaslari-kesilerek-hasta-basina-ucrete-baglanacak-aile-hekimleri-yeni-yonetmelige-tepkili-301348
TTB DAVA AÇTI
Aile Hekimlerine Destek Ödemesini İhtar Puanı Almama Şartına bağlayan düzenleme durduruldu
27 Nisan 2023
/haber/aile-hekimlerine-destek-odemesini-ihtar-puani-almama-sartina-baglayan-duzenleme-durduruldu-277865
TTB: Teklif, aile hekimlerine performans baskısı getiriyor
30 Mart 2023
/haber/ttb-teklif-aile-hekimlerine-performans-baskisi-getiriyor-276581
Aile hekimleri: Haklarımızdan vazgeçmiyoruz
19 Eylül 2022
/haber/aile-hekimleri-haklarimizdan-vazgecmiyoruz-267360
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
6-10 OCAK'TA KADEMELİ İŞ BIRAKMA
Aile hekimleri "Eziyet Yönetmeliği"ne karşı yeniden iş bırakacak
3 Ocak 2025
/haber/aile-hekimleri-eziyet-yonetmeligi-ne-karsi-yeniden-is-birakacak-303287
"EZİYET YÖNETMELİĞİ KALDIRILSIN"
Aile hekimleri beş günlük iş bırakma eylemine başladı
3 Aralık 2024
/haber/aile-hekimleri-bes-gunluk-is-birakma-eylemine-basladi-302359
Aile hekimlerinin iş bırakma eylemi sona erdi: Vazgeçmeyeceğiz!
7 Kasım 2024
/haber/aile-hekimlerinin-is-birakma-eylemi-sona-erdi-vazgecmeyecegiz-301551
Aile hekimlerinin iş bırakma eylemi ikinci gününde
6 Kasım 2024
/haber/aile-hekimlerinin-is-birakma-eylemi-ikinci-gununde-301507
Aile hekimleri eyleme başladı: Eziyet yönetmeliğini geri çekin!
5 Kasım 2024
/haber/aile-hekimleri-eyleme-basladi-eziyet-yonetmeligini-geri-cekin-301463
YENİ YÖNETMELİK PROTESTO EDİLİYOR
Aile hekimleri 5-6-7 Kasım'da iş bırakıyor
4 Kasım 2024
/haber/aile-hekimleri-5-6-7-kasim-da-is-birakiyor-301418
5-6-7 KASIM'DA İŞ BIRAKILACAK
Maaşları kesilerek hasta başına ücrete bağlanacak aile hekimleri yeni yönetmeliğe tepkili
1 Kasım 2024
/haber/maaslari-kesilerek-hasta-basina-ucrete-baglanacak-aile-hekimleri-yeni-yonetmelige-tepkili-301348
TTB DAVA AÇTI
Aile Hekimlerine Destek Ödemesini İhtar Puanı Almama Şartına bağlayan düzenleme durduruldu
27 Nisan 2023
/haber/aile-hekimlerine-destek-odemesini-ihtar-puani-almama-sartina-baglayan-duzenleme-durduruldu-277865
TTB: Teklif, aile hekimlerine performans baskısı getiriyor
30 Mart 2023
/haber/ttb-teklif-aile-hekimlerine-performans-baskisi-getiriyor-276581
Aile hekimleri: Haklarımızdan vazgeçmiyoruz
19 Eylül 2022
/haber/aile-hekimleri-haklarimizdan-vazgecmiyoruz-267360
Sayfa Başına Git