Aile hekimleri "Eziyet Yönetmeliği"ne karşı yeniden iş bırakacak

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve sağlık emek-meslek örgütleri, Ankara'da, aile sağlığı merkezi çalışanlarının "Eziyet Yönetmeliği"ne karşı 6-10 Ocak tarihinde gerçekleştirecekleri iş bırakma eylemi konusunda kamuoyunu bir basın toplantısıyla bilgilendirdiler.

Aile hekimleri, Sağlık Bakanlığının yeni Aile Hekimleri Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin geri çekilmesi talebiyle 5-7 Kasım günlerinde de iş bırakmış, ancak yönetmelik bakanlıkça yürürlüğe sokulmuştu.

ETHA'nın haberine göre, Ankara İzz Otel'deki basın toplantısına Aile Hekimleri Derneği Federasyonu (AHEF), Aile Hekimleri Sendikası (AHESEN), Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu (ASEF), TTB, Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) ve Genel Sağlık-İş katıldı.

Basın toplantısında söz alan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Alpay Azap, Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlükleri ile yaptıkları görüşmelerden sonuç alamadıklarını ve Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci'nin Hekim Birliği Sendikası üyesi sağlık emekçilerini, sözleşmelerini iptal etmekle tehdit ettiğini söyledi.

Genel Sağlık-İş adına yapılan konuşmada, yönetmeliğin tüm yükünün birinci basamakta çalışan sağlık emekçilerine yüklendiği ifade edilerek yönetmeliğin iptal edilmesi istendi.

AHEF adına konuşan Dr. Türkü Yağmur Nehir, yönetmelikle yapılan kesintinin sağlık emekçilerinin ana maaşından yapıldığını söyledi. "Bakanlık kesintinizi performans ile tamamlayın diyor." dedi.

Yönetmeliğin tedaviyi öncelemediğini ve sağlık emekçilerinin sözleşmenin iptaliyle tehdit edildiğini aktaran Nehir, iş güvencesini içermeyen bir yönetmelikle karşı karşıya olduklarını kaydetti.

İlk gün İl Sağlık Müdürlükleri önünde bir araya gelecek olan sağlık emekçileri, 8 Ocak'ta hastanelerin önünden bakanlığa seslenecek. Sağlık emekçilerinin eylemi 10 Ocak Cuma günü sona erecek.

Sağlık emekçileri eylem planına göre, 6-10 Ocak tarihlerinde kademeli olarak iş bırakacak.

Aile hekimleri neye karşı çıkıyor?

Bakanlığın aile hekimliğinde ticari zihniyetle "performans kriterleri" getirme hazırlığı içinde olduğu haberlerinin hekimler ve diğer çalışanlar arasında ilkbahardan bu yana bir yeni huzursuzluk kaynağıydı.

AKP'nin "Sağlıkta Dönüşüm Programı" kapsamında 2003'te birinci basamak kamusal sağlık hizmetlerinin temel birimi olan "sağlık ocakları" uygulaması terk edilerek aile hekimliği sistemine geçildi. Bu sistemde, önceden Sağlık Bakanlığı tarafından üstlenilen bütün birinci basamak sağlık hizmetlerinin donanım, bürokrasi, muhasebe gibi tüm idari ve finansal sorumlulukları da aile hekimlerine yükleniyordu. Aile hekimleri, aile sağlığı merkezlerinin tüm altyapısını kurmanın yanı sıra sağlık hizmetlerinin tamamını yürütüyorlardı. Buna karşılık iş yükleri durmaksızın arterken iş güvenceleri aşınıyor ve özlük hakları olumsuz olarak etkileniyordu.

Sağlık Bakanlığının 1 Kasım'da yürülüğe koyduğu "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ödeme katsayılarında getirdiği değişiklik ve performans kotalarını artırmasıyla aile hekimlerini yüksek maaş kesintileriyle yüz yüze bıraktı.

Yeni yönetmeliğe göre, doğum sonrası ulaşılması en zor olan lohusa hastalar için yüzde 98 performans kriteri getirilirken, kontrole gelmeyen lohusa hastalar için aile hekimlerinin maaşlarından kesinti yapılıyor.

Ayrıca yönetmelikte kayıtlı olduğu aile sağlığı merkezine 6 ay muayene olmaya gelmeyen hastanın faturası da hekimlere kesiliyor.

Bu keyfi yaptırımlara göre, örneğin o aile sağlığı merkezine kayıtlı nüfusun yarısı sağlık hizmeti almak için aile sağlığı merkezine başvuru yapmadığı takdirde aile hekiminin maaşından tavan ücretin yüzde 42’si kesiliyor.

Yönetmelikteki hiçbir şartı yerine getiremeyen hekimin maaşından ise muadili sağlık emekçilerine göre 30-40 bin TL kadar bir kesinti söz konusu olacak.