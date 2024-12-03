Aile hekimleri beş günlük iş bırakma eylemine başladı

Sağlık Bakanlığının yürürlüğe soktuğu Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ni geçtiğimiz ay protesto için üç gün iş bırakan hekimler taleplerine karşılık almamaları üzerine bir kez daha eylem kararı almıştı.

YENİ YÖNETMELİK PROTESTO EDİLİYOR Aile hekimleri 5-6-7 Kasım'da iş bırakıyor

Aile hekimliği çalışanları 2-6 Aralık'ta iş bırakacak

Pazartesi günü Ankara İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelen 19 sağlık meslek örgütüne bağlı hekimler, “Eziyet yönetmeliğine hayır! Meslek onurumuz ve halkın sağlığı için g(ö)revdeyiz!” pankartı açarak basın açıklaması yaptı.

Aynı anda Aile Hekimlerinin örgütlü olduğu, aralarında İstanbul, İzmir, Batman, Ordu, Düzce, Edirne, Adana, Siirt, Karaman gibi Türkiye'nin tamamına yayılan merkezlerde de hekimlerin talepleri yerel kamuoylarına ve sağlık hizmetlerinden yararlanan yurttaşlara aktarıldı.

Ankara'da 19 meslek kuruluşu

Bir araya gelen sağlık meslek örgütleri adına açıklamayı sunan Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Alper Tan Açar, yeni yönetmelikte getirilen düzenlemelerin yurttaşlara ve sağlık emekçilerine kalıcı bir çözüm getirmediğini söyledi. Açar, aile sağlığı merkezlerindeki sağlık hizmetlerinin hızla paralı hale gelmekte olduğunu ekledi.

Yönetmelik kanun haline mi geliyor?

Açar yönetmeliğin geri çekilmesini beklerlerken, 25 Kasım'da komisyona geldiği şekilde Genel Kurula sevk edilen "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 5. maddesi ve 5510 sayılı kanunun 68. maddesinde değişiklikler yapılmasının hedeflendiğini söyledi.

KOMİSYONDAN GEÇTİ 2015 öncesi Genel Sağlık Sigortası prim borçları tamamen siliniyor

Açar "Baştan söylemek istiyoruz; bu değişiklikler TBMM’de yasalaşacak olursa birinci basamak sağlık hizmetleri piyasa dinamiklerine tam olarak teslim edilecektir.” dedi.

Açar, kanun teklifiyle aile hekimlerince ücretsiz olarak verilen raporların ücretli kılınmasının aile hekimlerini "parasıyla değil mi raporumu vermek zorundasın" diyen hastalarla karşı karşıya getireceğini değerlendirdi.

Aile hekimlerinin talepleri Açar, “Sağlıklı bir toplum, iyi çalışan bir sağlık sistemi” hedefiyle savundukları beş talebi sıraladı: ▶ Kamusal bir hizmet olan birinci basamak sağlık hizmetlerinin fiziki ve tıbbı donanımı ve aile sağlığı merkezleri kamu tarafından sağlanmalıdır. Halkımıza nitelikli bir sağlık hizmeti sunabilmemiz için yeterli zaman ve olanak sağlanmalıdır. ▶ Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği ve ekip anlayışını gözeten bir sistem inşa edilinceye kadar aile sağlığı merkezi sayısı hekim başına 2 bin nüfusu aşmayacak şekilde artırılmalıdır.



▶ Kadrolu ve güvenceli yeterli hemşire, ebe, teknisyen görevlendirilmeli, aşılama ve diğer koruyucu hekimlik uygulamaları desteklenmeli, geliştirilmelidir. Kadrosuz, güvencesiz bir şekilde çalışan emekçiler (gruplandırma elemanları) kadroya geçirilmelidir. ▶ Aile hekimlerine ve tüm sağlık emekçilerine emekliliğe yansıyacak tek kalemden oluşan, insanca yaşamaya yetecek düzeyde, izin kullandıklarında, hastalandıklarında, çocuğu olduğunda veya ailesinden biri öldüğünde kesilmeyecek maaş ödenmelidir. ▶ Gelire katkısı yüzde 20’yi geçmeyecek ve yapılan hizmetin niteliğini ödüllendiren bir performans uygulamasına geçilmelidir.

(AEK)