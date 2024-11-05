Aile hekimleri eyleme başladı: Eziyet yönetmeliğini geri çekin!

Aile hekimleri, “Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği”’nde yapılan değişiklikleri protesto etmek için yapacağı üç günlük iş bırakma eylemine bugün başladı.

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) öncülük ettiği 14 meslek örgütü ülke genelinde iş bıraktı.

İstanbul’da Sağlık Platformu, İl Sağlık Müdürlüğü önünde eylem yaptı.

Hekimler, "Aile hekimliği sistemini yıkacak eziyet yönetmeliğini istemiyoruz" yazılı pankart açtı.

Sloganların atıldığı eylemde İstanbul Aile Hekimleri Derneği (İSTAHED) Genel Sekreteri Sercan Ahmet Uluç, açıklama yaptı.

Uluç, son aylarda yönetmeliğe dair eleştirilerini çok kez dile getirdiklerini ancak Bakanlığın dikkate almadığını söyledi ve ekledi:

"Bakanlığın bizim tepkilerimize kulak tıkama gibi bir lüksü yok. Çünkü bu ülkede birinci basamak sağlık hizmetini veren bizleriz. Emeği veren bizleriz. Bizi dinlemek zorundasınız. Bu kulak tıkama ilk kez olmadı malumunuz. Acil nöbetleri, cumartesi nöbetleri ve en son ceza yönetmeliği bize rağmen uygulanmaya çalışıldı. Kanuna yazıldı. Sözleşme feshi noktasına gelen binlerce aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı oldu. Sonuç ne oldu. 'Ağzınla kuş tutamazsan sözleşmeni yenilemem ve iş akdine son veririm diyen bu tehdit yönetmeliğini' kabul etmiyoruz. Matematik sınırlarını zorlayıp aklımızla ve emeğimizle dalga geçen bu formül yönetmeliğini kabul etmiyoruz. Yazdığımız reçeteye bile karışan bu yönetmeliği kabul etmiyoruz. Biz daha testi kırılmadan uyarımızı yaptık. Bu yönetmelik olmamış atın çöpe dedik atmadınız. Sesimizi duymadınız, duymak istemediniz. Biz de anayasal hakkımız olan iş bırakma hakkımızı kullanıyoruz."

Mersin

Mersin'de İl Sağlık Müdürlüğü önünde açıklama yapıldı. Eylemde sık sık, "Direne direne kazanacağız" ve "Sağlıkta yıkımı durduracağız" sloganları atıldı. Mersin Tabip Odası Başkanı İzzet Çalış, taleplerinin karşılanmaması durumunda eylemi uzatacakları uyarısında bulundu.

Adana

Adana'da "Aile hekimliği eziyet yönetmeliğine hayır" pankartı ve "Direne direne kazanacağız" ve "Sağlıkta yıkımı durduracağız" sloganlarıyla açıklama yapıldı. Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Özden Polatöz, "Bu yönetmeliği geri çekip bizimle masaya oturuncaya kadar geri adım atmayacağız" dedi.

Hatay

Hatay'da meslek sağlık örgütlerinin katılımıyla ortak açıklamayı yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Hatay Şube Yöneticisi Sibel Canbolat, sonuç alıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini kaydetti. Antalya'da basın açıklaması yapan meslek sağlık örgütleri, sıraladıkları taleplerinin karşılanmasını istedi.

İzmir

İzmir'de yapılan açıklamada, "Eziyet yönetmenliği varsa biz yokuz" ve "Aile Hekimliği 'eziyet' Yönetmenliğine hayır" pankartı açılarak, sık sık "Eziyet yönetmenliği geri çekilsin", " Sağlık Bakanı istifa" ve "Sağlığa bakan aranıyor" sloganları atıldı. İzmir Aile Hekimleri Derneği Dr. Muhteber Çelik, "Birinci basamağı artık daha fazla tüketmeyin, buna izin vermeyeceğiz. Bu yönetmelik geri çekilene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Şırnak

Şırnak'ta Devlet Hastanesi önünde yapılan açıklamada, "Sermaye sağlıktan elini çek", “Sağlıkta dönüşüm sağlıksızlık yaratıyor" dövizleri taşındı.

Açıklamayı yapan SES Şırnak Şube Eşbaşkanı Samet Kaya, "Beş maddelik taleplerimiz yerine getirilene kadar her türlü hukuksal mücadele ve eylemliliği hep birlikte hayata geçirme konusunda kararlı olduğumuzu bildiriyoruz" dedi.

Eskişehir ve Bilecik

Eskişehir ve Bilecek Tabip Odası'ndan İl Sağlık Müdürlüğüne yürüyen sağlıkçılar, yürüyüş sırasında "Bakan istifa", "Sağlıkta dönüşüm ölüm demektir", "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganlar attı. Eylemde konuşan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, sağlıktaki çürümeye vurgu yaptı: "Bu çürümeye karşı dur demek zorundayız. Sağlıkta şiddetin, eğitimde şiddetin bu kadar artması tesadüf değil."

Talepler

Kamusal bir hizmet olan birinci basamak sağlık hizmetlerinin fiziki ve tıbbı donanımı ve aile sağlığı merkezleri kamu tarafından sağlanmalıdır.

Halkımıza nitelikli bir sağlık hizmeti sunabilmemiz için yeterli zaman ve olanak sağlanmalıdır. Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği ve ekip anlayışını gözeten bir sistem inşa edilinceye kadar Aile Sağlığı Merkezi sayısı hekim başına 2 bin nüfusu aşmayacak şekilde artırılmalıdır.

Kadrolu ve güvenceli istihdam modeli ile yeterli hemşire, ebe, teknisyen görevlendirilmeli, aşılama ve diğer koruyucu hekimlik uygulamaları desteklenmeli, geliştirilmelidir. Kadrosuz, güvencesiz bir şekilde çalışan emekçiler (gruplandırma elemanları) kadroya geçirilmelidir.

Aile hekimlerine ve tüm sağlık emekçilerine emekliliğe yansıyacak tek kalemden oluşan, insanca yaşamaya yetecek düzeyde, izin kullandıklarında, hastalandıklarında, çocuğu olduğunda veya ailesinden biri öldüğünde kesilmeyecek maaş ödenmelidir.

Gelire katkısı yüzde 20’yi geçmeyecek ve yapılan hizmetin niteliğini ödüllendiren bir performans uygulamasına geçilmelidir.

Eyleme katılanlar

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF)

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN)

Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu (ASEF)

Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS)

Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş)

Hekim Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Sendikası (Hekim Birliği)

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları, Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HekimSen)

Hürriyet Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Sendikası (Hürriyet Sağlık Sen)

Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği (Sa-Ha Der)

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)

Tabip ve Diğer Sağlık Çalışanları Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası (Tabip-Sen)

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER)

Türk Tabipleri Birliği (TTB)

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)

(RT)