Danıştay, Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına karşı açılan davayı kabul etti

Danıştay 12. Dairesi, son yıllarda savcı ya da yargıç olarak girdiği tüm siyasi davalarda iktidarın istediği kararları veren Akın Gürlek'in Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığına atamasına karşı Ankara Barosu'na üye beş avukatın açtığı davada, Cumhurbaşkanlığının "hükümet tasarruflarının dava konusu edilemeyeceği" itirazını reddederek davayı görmeye başladı.

Daire, avukatlar Ömer Faruk Eminağaoğlu, Doğan Erkan, Sait Kıran, Selcik Ulusoy ve İsmail Çelik'in, Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı’na atanması kararına karşı, yürütmenin durdurulması ve atamanın iptali talebiyle 16 Şubat’ta Danıştaya yaptıkları başvuruyu değerlendirdi.

Danıştay, Cumhurbaşkanlığı'nın savunmasını reddetti

Cumhuriyet gazetesinden Aytunç Ürkmez'in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı 13 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Bekir Keleş’in imzasıyla daireye sunduğu savunmada atama işleminin hükümet tasarrufu olduğu, hükümet tasarruflarının dava konusu edilemeyeceği, dava konusu edilen işlemden de davacıların bireysel olarak doğrudan etkilenmediğini ileri sürdü.

Başvurucular, Gürlek'in azledildiğini ileri sürdü

Davayı açan avukatlar, Cumhurbaşkanlığının Akın Gürlek’in bakan olarak atanmasıyla savcılık görevinin kendiliğinden sona erdiği tezinin "kabul edilemez" olduğunu ileri sürerek, bu durumun görevden azlolunmak anlamına geldiğini, bunun da anayasanın "Hakimler ve savcılar azlolunamaz" hükmünü içeren 139. maddesine aykırı olduğunu savunmuş ve bakan olarak atanmasının kendi isteğinin varlığı olarak yorumlanamayacağını söylemişlerdi.

Cumhurbaşkanlığı ise savunmasında Gürlek’in TBMM’de yemin etmesinin atama işleminde rızası olduğu anlamına geldiğini ifade ederek davanın reddedilmesini istemişti.

Daire başvuruyu kabul etti, yürütmeyi durdurmayı reddetti

Danıştay 12. Ceza Dairesi Cumhurbaşkanlığının dava başvurusunun reddi istemini kabul etmedi. Avukatların davacı sıfatlarının olduğuna ve davanın esastan ele alınmasına hükmetti. Bu gerekçeyle dava dilekçesinin Cumhurbaşkanlığı’na tebliğine, yürütmeyi durdurma isteğinin davalı tarafça yanıtlanması veya yanıt süresinin geçirilmesi sonrasında karara bağlanmasını kararlaştırdı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Cumhurbaşkanlığının savunması sonrasında 16 Nisan’da kararını açıklayan daire 3’e 2 oy çokluğuyla avukatların Gürlek’in atamasına karşı dava açma yeterliliklerinin olduğuna karar verdi.

Daire öte yandan, Akın Gürlek'in atanmasının yürütülmesinin durdurulması istemini, Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle reddetti; esas hakkında mütalaasını sunması için de başvuruyu Danıştay Başsavcılığına gönderdi.

Davanın esastan incelenmesine mütalaanın sunulması sonrasında tarihini dairenin belirleyeceği duruşmada başlanacak.

Adalet Bakan Yardımcılıklarına atamaların iptali davası savunma aşamasında

Avukatlar ayrıca Adalet Bakan Yardımcılıklarına atanan Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız’ın atanma işlemlerinin iptali istemiyle 22 Nisan’da Danıştay 12. Ceza Dairesinde ikinci bir dava açmıştı.

Dairenin dilekçe üzerinde ilk incelemesini tamamlayarak savunmasını sunması için Cumhurbaşkanlığına gönderdiği bildirildi.

