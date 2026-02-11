Muhalefetten Akın Gürlek yorumu: Türkiye hukuk devleti değil, siyasi operasyon var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Deniz Baykal için Ankara’da Devlet Mezarlığı’nda düzenlenen anma törenine katıldı.

Baykal’ın kabri başında gerçekleştirilen törende partililer, milletvekilleri ve çok sayıda partili hazır bulundu.

Törenin ardından basın mensuplarının karşısına geçen Özel, hem Baykal’ın siyasi mirasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu hem de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasına dair kapsamlı açıklamalar yaptı.

Konuşmasına Deniz Baykal’ı anarak başlayan Özel, Baykal’ın genç yaşta üstlendiği görevleri ve partiye kattıklarını ayrıntılı biçimde hatırlattı.

"İktidara yürüyoruz"

Baykal’ın hayatı boyunca hem Cumhuriyet Halk Partisi’ne hem de Türkiye Cumhuriyeti’ne farklı kademelerde hizmet ettiğini belirten Özel, onun her zaman ülkenin ve partinin çıkarlarını gözettiğini ifade etti.

Kendi siyasi yolculuğuna da değinen Özel, 2009 yılında Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda Baykal’ın kendisine hitaben “Ona bakınca ben 35 yıl önceki Deniz’i görüyorum” sözünü hatırlattı. O gün Baykal’ın kendisine çeşitli öğütler verdiğini ve “Bu makamlarda sen de bulunacaksın” diyerek geleceğe dair bir öngörüde bulunduğunu aktaran Özel, bugün CHP Genel Başkanı olarak Baykal’ın huzurunda bulunmanın hem heyecanını hem de sorumluluğunu taşıdığını söyledi.

Özel, Baykal’ın bakanlık yaptığı ve CHP’nin birinci parti olduğu dönemleri anımsatarak, aradan geçen 47 yılın ardından partiyi yeniden Türkiye’nin birinci partisi konumuna taşıdıklarını kaydetti. Yerel seçimlerde büyük bir zafer kazandıklarını dile getiren Özel, CHP’nin bugün dünyada belediye sayısı en fazla olan, Avrupa’da oy oranı en yüksek sosyal demokrat parti konumunda bulunduğunu söyledi. Bu başarının tesadüf olmadığını belirten Özel, iktidara yürüdüklerini ifade etti.

Ancak bu sürecin kolay ilerlemediğini vurgulayan Özel, partinin siyasi tarihinin en ağır saldırısıyla karşı karşıya olduğunu savundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı’na atanmasına değinen Özel, geçmişte siyasi bir görevde bulunduğunu söylediği bir ismin daha sonra CHP’ye operasyon yapmak üzere İstanbul’a Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirildiğini, şimdi ise Adalet Bakanlığı görevine getirildiğini belirtti. Bu atamanın siyasi nitelik taşıdığını ileri süren Özel, iki siyasi görev arasında CHP’nin kurumsal kimliğine yönelik müdahalelerin sürdüğünü öne sürdü.

İstanbul İl Kongresi’nin iptali girişimlerinden, kayyım tartışmalarına ve partinin seçilmiş yöneticilerine yönelik yürütülen adli süreçlere kadar pek çok başlıkta siyasi operasyon yürütüldüğünü iddia eden Özel, tüm bu adımların hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu savundu. Türkiye’nin hukuk devleti olduğu yönündeki söylemlerle yaşananlar arasında çelişki bulunduğunu dile getiren Özel, “Büyük bir saldırının herhangi bir sabahındayız” dedi.

Önümüzdeki sürecin daha da zorlaşacağını ifade eden Özel, “Yarın sabah bu sabahtan daha zor olacak. Buna kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

"Daha çok beklersiniz"

Ancak bu durumun kendilerini geri adım atmaya sevk etmeyeceğini belirten Özel, CHP’nin tarihsel direncine işaret etti. Türkiye işgal altındayken ülkeyi kurtaran ve Cumhuriyet’i kuran bir siyasi geleneğin temsilcisi olduklarını vurgulayan Özel, aynı kararlılıkla yollarına devam edeceklerini söyledi.

“Teslim olmayacağız, boyun eğmeyeceğiz” diyen Özel, bugün Baykal’ın huzuruna Türkiye’nin birinci partisi olarak geldiklerini, yarın da Türkiye’yi yöneten parti olarak geleceklerini ifade etti. CHP’nin dünü, bugünü ve yarınıyla el ele, omuz omuza yürüyen Atatürkçüler ve Cumhuriyetçilerden oluştuğunu belirten Özel, saldırılarla yılmayacaklarını kaydetti. Umutsuzluk bekleyenlere seslenen Özel, “Daha çok beklersiniz. Cumhuriyet Halk Partisi kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir ve bu milletin bir kez daha bu ülkeyi ayağa kaldırma görevini vereceği güne kadar da mücadelesini sürdürecektir” dedi. Konuşmasını “Hepimizin başı sağ olsun” sözleriyle tamamladı.

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasının siyasi bir tercih olduğunu savundu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı bu atamanın kendi tezlerini doğruladığını ileri süren Özel, “Zulmünüz artsın ki sonunuz gelsin. Sizden korkan sizin gibi olsun” dedi.

Erdoğan’ın “Türkiye bir hukuk devletidir” iddiasını hatırlatan Özel, kendi değerlendirmelerinin bunun aksini gösterdiğini söyledi. Yürütülen süreçlerin bir yargılama değil siyasi operasyon olduğunu savunan Özel, “Bizim suçumuz Erdoğan’ı yenmektir” dedi. Erdoğan’ın normal bir siyasi mücadeleyle kendilerini yenemeyeceğini düşündüğünü ileri süren Özel, geleceğin iktidarına ve cumhurbaşkanına yönelik bir darbe girişimiyle karşı karşıya olduklarını savundu. Akın Gürlek’in önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirildiğini, ardından siyasi bir makama getirildiğini belirten Özel, bunun tarafsızlık tartışmalarını beraberinde getirdiğini ifade etti.

CHP’nin durduğu yerin değişmediğini vurgulayan Özel, hiçbir sıra dışı müdahalenin ve hiçbir saldırının partiyi yıldıramayacağını söyledi.

Akın Gürlek’e yönelik eleştirilerini sürdüren Özel, onun her zaman Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda hareket ettiğini öne sürdü. Adalet Bakanlığı koltuğunun bir dokunulmazlık sağlamayacağını savunan Özel, milletin yetkiyi kendilerine vermesi halinde yargı süreçlerinin işletileceğini ifade etti.

Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya da seslenen Özel, 8 Eylül 2025’te CHP İstanbul İl Başkanlığı’na 5 bin polisin girdiği gün kendisine bir mesaj gönderdiğini hatırlattı. O mesajı ileride yeniden hatırlatacağını belirten Özel, yaşananların hafızalarda kalacağını kaydetti.

Deniz Baykal’ın anıldığı törende hem geçmişe dair vefa hem de güncel siyasi gelişmelere yönelik sert mesajlar öne çıktı.

Özel’in açıklamaları, CHP’nin önümüzdeki dönemde siyasi mücadeleyi daha da sertleştireceğinin işareti olarak yorumlandı.

"Yeni kabine değişikliği ucube sistemdeki illüzyondan başka bir şey değildir"

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun partisinin grup toplantısındaki konuşması şöyle:

"Tam gece yarısı kabinede değişiklik yapıldı, iki önemli bakan görevden alındı yerine yenileri getirildi. Tek adam rejimleri böyledir, biri gider, diğeri gelir, isimlerin, şahısların hiçbir önemi yoktur. Kabinenin başı haricinde hiçbir değişiklik de önemli değildir.

Bütün bakanlıklar artık cumhurbaşkanının talimatlarını yerine getiren temsil makamı olmaktan öte bir anlam ifade etmemektedir. Bu açıdan yeni kabine değişikliği ucube sistemdeki illüzyondan başka bir şey değildir.

Ancak ana muhalefet partisine yönelik en büyük hukuki süreçleri yöneten ismin Adalet Bakanı olarak görevlendirilmesi bu davaların siyasi yönünü somutlaştırmış ve resmileştirmiştir."

