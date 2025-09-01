Akın Gürlek, İBB soruşturmasına ilişkin konuştu: Biz dosyamıza güveniyoruz

İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek yeni adli yıl dolayısıyla adliye muhabirleriyle bir araya geldi. İBB soruşturma ilişkisin soruları yanıtlayan Gürlek, "İBB yolsuzluk dosyasında iddianame yazılmaya başladı. 6 ay oldu ilk operasyon yapılalı aslında çok kısa bir süre iddianame için, kimse adli tatil bile yapmadı" dedi.

Gürlek, TRT'de canlı yayınlama için de, "Kanunda öyle bir madde yok, düzenleme olursa ancak olabilir" ifadelerini kullandı.

"100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası"

Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre; Başsavcı Gürlek İBB soruşturmaları hakkında şöyle konuştu:

"100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası bu. İBB yolsuzluk dosyasında iddianame yazılmaya başladı. 6 ay oldu ilk operasyon yapılalı aslında çok kısa bir süre iddianame için, kimse adli tatil bile yapmadı. Bizde sadece tanık beyanıyla tutuklu kimse yok. Beyanı delillendirmeden tutuklamıyoruz. Varsa öyle biri söyleyin hemen ertesi gün tahliye edelim. Kuyumcu terazisi hassasiyetiyle iş yapıyoruz."

"Biz dosyamıza güveniyoruz"

Gürlek, İBB davasının canlı yayınlanması polemiğine ilişkin olarak "Kanunda öyle bir madde yok, düzenleme olursa ancak olabilir. Biz dosyamıza güveniyoruz. Canlı da olsa basına kapalı da olsa gerekli deliller dosyamızda var" dedi.

"Kimseye baskı yapıldığı yok"

Etkin pişmanlıkta bulunanlara baskı yapılıyor iddiası hakkında Gürlek, "Biz etkin pişmanlıkta bulunan herkesi bırakmıyoruz. Kimseye baskı yapıldığı yok. Kendileri etkin pişmanlıkta bulunmak istiyor. Avukatlar her gün adliyeye geliyor, etkin pişmanlıkta bulunmak istiyor müvekkilim diye. Hatta itirafçı olmak isteyenlere kendileri baskı yapıyor, konuşmayacaksın diye. Öyle yapan avukatlar vardı. Onları tutukladık. Örneğin Ertan Yıldız itirafçı olduğunda ailesine tehditler gitti, ailesine koruma vermek zorunda kaldık. 37 avukat gitti görüştü" ifadesini kullandı.

"Kırmızı bülten çıkarıldı"

Gürlek, İBB operasyonunun önceden sızdırıldığı iddiası için, "Operasyonu ilk öğrenen kişi Murat Kapki, bir günde 8 malını devretti, mallarını kaçırmaya çalıştı. Harekete geçtik, mal varlıklarına tedbir koyduk. Oradan da anladılar" dedi.

Gürlek, İBB dosyasındaki Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını aktardı.

"O süreç başka"

Gürlek, "İBB Kent Uzlaşısı dosyası, barış süreci dosyayı etkiler mi?" sorusuna ise cevaben, "İddianame yazım aşamasında, o süreç başka tabii ki biz de artık çözüme ulaşsın isteriz ancak hukuken yapılacaklar belli. Kanun neyse o aslında" dedi.

