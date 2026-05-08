İmamoğlu’ndan Adalet Bakanı’na: “Hukuksuzluğu büyütüyorsunuz”

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in canlı yayındaki açıklamalarına sosyal medya platformu X üzerinden sert tepki gösterdi. İmamoğlu, devam eden soruşturmalara ilişkin yapılan değerlendirmelerin yargının tarafsızlığına gölge düşürdüğünü savundu.

İmamoğlu paylaşımında, Adalet Bakanı’nın bir yandan “Yargı süreci devam ediyor, konuşmak istemiyorum” dediğini, diğer yandan ise soruşturmaların detaylarına dair açıklamalar yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İddianamesinin kabul edilip edilmediği dahi net olmayan Büyükçekmece dosyası için ‘İddianame kabul edildi diye duydum’ diyerek tüm süreçlerden haberdar olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Ardından da kimlerin etkin pişmanlıktan yararlandığına ilişkin bilgiler veriyor.”

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlara da tepki gösteren İmamoğlu, İBB bürokratlarının gözaltına alınmasını eleştirdi.

İfadeye çağrıldıklarında gidebilecek kişilere yönelik şafak operasyonlarının siyasi bir görüntü oluşturduğunu savunan İmamoğlu, “Milletimiz yaşananları görüyor ve vicdanında değerlendiriyor. Hukuksuzluğu büyüterek sonuç alamazsınız. Korkunun ecele faydası yok; sandık geldiğinde gereken cevabı millet verecek” dedi.

Akın Gürlek ne söyledi?

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise katıldığı televizyon programında, Muhittin Böcek ve yakın çevresine yönelik soruşturmalar hakkında konuşmuştu.

Gürlek, Gökhan Böcek’in etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiğini bildiğini söylerken, Özkan Yalım’ın da aynı kapsamda beyanda bulunduğunu açıklamıştı. Ancak soruşturmanın içeriğine ilişkin detay paylaşmayacaklarını ifade etmişti.

