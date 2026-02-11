ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 11.02.2026 02:27 11 Şubat 2026 02:27
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.02.2026 08:43 11 Şubat 2026 08:43
Okuma Okuma:  1 dakika

ADALETE İBB STANDARDI

Akın Gürlek Adalet Bakanı oldu, Ali Yerlikaya İçişlerinden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarıyla, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı. Bakanlar görevden "aflarını istemişler"!

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Akın Gürlek Adalet Bakanı oldu, Ali Yerlikaya İçişlerinden alındı
Akın Gürlek/Fotoğraf:AA

Resmi Gazete'nin 11 Şubat baskısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarıyla görevden  "affedilmelerini isteyen" Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin getirildiği duyuruldu.

2026/51 sayılı "Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar"da şu ifadelere yer verildi:

Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen;

Yılmaz TUNÇ’tan boşalan Adalet Bakanlığına Akın GÜRLEK,
– Ali YERLİKAYA’dan boşalan İçişleri Bakanlığına Mustafa ÇİFTÇİ,

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü ve 106 ncı maddeleri gereğince atanmıştır."

Mustafa Çiftçi kimdir?
Mustafa Çiftçi kimdir?
Bugün 08:34
Akın Gürlek kimdir?
Akın Gürlek kimdir?
2 Kasım 2024

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
akın gürlek Ali Yerlikaya Yılmaz Tunç Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Çiftçi
ilgili haberler
TBMM’DE ‘AKIN GÜRLEK’ GERGİNLİĞİ
AKP’li Gökçek’ten CHP’li Tanal’a yumruklu saldırı
Bugün 17:00
/haber/akpli-gokcekten-chpli-tanala-yumruklu-saldiri-316604
AKIN GÜRLEK ADALET BAKANI OLARAK ATANDI
İmamoğlu: İktidar, çaresizlik ve korku sebebiyle hukuksuzluğu göze almıştır
Bugün 16:07
/haber/imamoglu-iktidar-caresizlik-ve-korku-sebebiyle-hukuksuzlugu-goze-almistir-316598
Muhalefetten Akın Gürlek yorumu: Türkiye hukuk devleti değil, siyasi operasyon var
Bugün 11:12
/haber/muhalefetten-akin-gurlek-yorumu-turkiye-hukuk-devleti-degil-siyasi-operasyon-var-316577
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
TBMM’DE ‘AKIN GÜRLEK’ GERGİNLİĞİ
AKP’li Gökçek’ten CHP’li Tanal’a yumruklu saldırı
Bugün 17:00
/haber/akpli-gokcekten-chpli-tanala-yumruklu-saldiri-316604
AKIN GÜRLEK ADALET BAKANI OLARAK ATANDI
İmamoğlu: İktidar, çaresizlik ve korku sebebiyle hukuksuzluğu göze almıştır
Bugün 16:07
/haber/imamoglu-iktidar-caresizlik-ve-korku-sebebiyle-hukuksuzlugu-goze-almistir-316598
Muhalefetten Akın Gürlek yorumu: Türkiye hukuk devleti değil, siyasi operasyon var
Bugün 11:12
/haber/muhalefetten-akin-gurlek-yorumu-turkiye-hukuk-devleti-degil-siyasi-operasyon-var-316577
Sayfa Başına Git