Akın Gürlek Adalet Bakanı oldu, Ali Yerlikaya İçişlerinden alındı

Resmi Gazete'nin 11 Şubat baskısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarıyla görevden "affedilmelerini isteyen" Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin getirildiği duyuruldu.

2026/51 sayılı "Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar"da şu ifadelere yer verildi:

Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen; – Yılmaz TUNÇ’tan boşalan Adalet Bakanlığına Akın GÜRLEK,

– Ali YERLİKAYA’dan boşalan İçişleri Bakanlığına Mustafa ÇİFTÇİ, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü ve 106 ncı maddeleri gereğince atanmıştır."

