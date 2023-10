Dadgeha Destûrê: Mafê Can Atalay hatiye binpêkirin

Dadgeha Destûra Bingehîn (AYM) ji bo dosyeya Parlamenterê Hatayê yê TÎPê Can Atalay bi piraniya dengan biryar da ku mafê wî hatiye binpêkirin.

Dadgeha Destûra Bingehîn biryar da ku mafê Can Atalay ê hilbijartî û mafê wî yê azadî û ewlehiyê hatiye binpêkirin.

Parêzerê Atalay Akçay Taşçi diyar kir ku biryara Dadgeha Destûra Bingehîn biryareke derengmayî ye lê di cih de ye.

Taşçi, diyar kir ku bi vê biryarê rê li ber berdana Atalay vebû û got ku ji bo pêkanîna biryara Dadgeha Destûra Bingehîn dê demildest serî li dadgeha herêmî bidin.

Taşçi weha got:

“Diviyabû Dadgeha Bilind biryarek bi vî rengî bidaya, lê neda. Her çendî biryara Dadgeha Destûra Bingehîn biryareke derengmayî be jî, ev yek nîşan dide ku li vî welatî hê jî pariyek qanûnê heye. Niha em li bendê ne ku biryar bê pêkanîn û Can Atalay bê azadkirin."

(RT/AY)