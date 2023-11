Wezîrê Dadê ji bo rewşa Can Atalayî got: Em ê li bendî biryara dadgehê bin

Wezîrê Dadê Yilmaz Tûnçî ji bo dosyeya derbarê Can Atalayî de got: “Di Destûra me ya Bingehîn de dadgehên bilind hene. Em ê li bendî biryara dadgehe bin. Em ê rêzî ji biryarê re bidin.”