ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 23.04.2026 09:00 23 Nisan 2026 09:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.04.2026 11:50 23 Nisan 2026 11:50
Okuma Okuma:  4 dakika

Çocuklardan yetişkinlere çağrı: Kavgasız, eşit ve güvenli bir hayat

Şiddetsiz bir dünya, güvenli okul, saygı, adalet ve doğa hakkı… Sulukule Gönüllüleri Derneği’ndeki medya okuryazarlığı atölyesinde çocuklar, “Hayalimdeki Dünya” temasından yola çıkarak hem yaşadıkları gerçekliği hem de değiştirmek istedikleri hayatı anlattı.

Nalin Öztekin

Nalin Öztekin

Nalin Öztekin

Çocuklardan yetişkinlere çağrı: Kavgasız, eşit ve güvenli bir hayat
Sulukule Gönüllüleri Derneği’nde “Hayalimdeki Dünya” teması ile yapılan resimlerden bir kesit

2010’dan bu yana hak temelli çalışmalar yürüten Sulukule Gönüllüleri Derneği’nde, 15 Nisan Çarşamba günü çocuklarla bir günlük medya okuryazarlığı atölyesinde bir araya geldik.

Hak odaklı haber kavramını, gazeteciliği, doğru bilgiyi ayırt etmenin yollarını ve bir metni kurgularken, düşüncelerimizi ifade ederken hangi patikalardan ilerlediğimizi konuştuk, oyunlaştırma ile sohbeti yan yana getirerek, çocukların kendi sözlerini çekinmeden kurabilecekleri bir alan açmaya çalıştık.

Çocuk odaklı habercilikte çocuk katılımını önemsiyoruz. Çünkü çocuklara ilişkin her anlatının içinde onların deneyiminin, itirazının, beklentisinin ve hayalinin doğrudan yer alması, haberi hem daha sahici hem daha çoğul kılıyor, çocukları yalnızca hakkında konuşulanlar olmaktan çıkarıp sözün kurucu öznesi haline getiriyor.

Atölyenin sonunda da bu deneyimin karşılığını birlikte gördük: Çocuklar hem düşledikleri yaşamı hem de değiştirmek istedikleri gerçekleri kaleme aldı, iki gruba ayrılıp hayallerini konuştu, iş bölümü yaptı ve kendi manşet görsellerini birlikte üretti.

Çocukların “Hayalimdeki Dünya” teması ile çıktıkları yolculuğun sonunda ortaya koydukları, yetişkinlere seslenen mektupları ve resimleri sizlerle paylaşıyoruz:

Çocuklar bianet çocuk haberleri editörü Nalin Öztekin ve sivil toplum paydaşları muhabiri / atölye bia asistanı Evrim Gündüz ile iki grup halinde yerde kalemler, çıkartmalar ve ponponlarla resim yapıyor.

"Çocukların öldürülmediği bir dünya"

Merhaba sevgili değerli insanlar 13 yaşındayım, benim hayalimdeki dünyada insanlar, küçükler büyüklere iyi davranmalı saygılı olmalı küfür etmemeliler.

Benim hayalimdeki dünya çocukların öldürülmediği, küçük çocukların silah yerine kalem tutmasını isterdim. Ülkeler arasında anlaşmazlıklar çıksa bile bunların silahla değil diyalog ile halledilmesi lazım. Benim hayalimdeki dünya, kavganın, küfrün olmadığı; büyüklerin küçüklere saygılı olduğu bir dünya.

Küçüklerin de büyüklere saygı göstermesini isterdim buna göre de kavga çıkmazdı.

Benim diyeceğim şeyler bunlar inşallah gerçekleşir. Bir de bunlardan da uzak durmanızı, küçüklere böyle şeyler öğretmenizi istemiyorum.

Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sevgiyle kalın.

"Fiyatlar biraz düşsün istiyorum"

10 yaşındayım ve okulda güvensiz hissediyorum, güvenlik var ama sadece duruyor hiç bakmıyor. Okulda kontroller yapılsın, böylece güvende olabiliriz. Evimde çok güvendeyim ama çevrede güvenli hissetmiyorum.

Sokakta küfürlü konuşulmasın, kibar davranılsın ve kavga edilmesin.

Fiyatlar biraz düşsün istiyorum. Okulda teneffüs 20 dakika ders 10 dakika kantindeki her şey 10 TL olsun.

Fotoğraf: Nalin Öztekin / Çocukların atölyede oluşturduğu resimde güneşli gökyüzü altında pembe bir ev, sağda okul ve “Zorbalığa hayır” yazılı pano; solda konser alanı, yolda figürler ve renkli ponponlar var.

"Haberlerden aklımda kalanlar"

10 yaşındayım ve hep gördüğüm haberlerden aklımda kalanları yazıyorum;

Bir çocuk okulda çocukları tüfekle vurdu ve gözaltına alındı.

Okulda bir müdür çocuğu merdivenden itip yere düştü ve öldü müdür gözaltına alındı.

Bir kadın yolda yürüyordu karşıdan karşıya geçmek istedi. Sonra bir kamyonet geldi kadını ezdi ve hastaneye kaldırıldı.

Sokakta bir çocuk bisiklet sürüyordu sonra birden arabanın kapısı açıldı ve çocuk öldü hastaneye kaldırıldı.

Bir adam kadının çantasını çaldı ve hırsızı öldürdü ve hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: Nalin Öztekin / Çocuklar büyük bir kâğıt üzerinde birlikte resim yapıyor; pastel boya kutusu, renkli ponponlar ve çıkartmalarla güneşli bir sahne ve ev çizimi hazırlanıyor.

"Sesimizi duyun"

10 yaşındayım ve biliyorum ki doğamızdaki oksijen azalıyor, Bundan dolayı insanlar ormanlara sigara izmariti, kırık cam parçaları, plastik ve pil atmamalı. Ormanı yakan insanlar, bunu yapmamalı, sesimizi duyun!

"Sokağımda kavga ve küfür olmasın"

11 yaşındayım ve okulumda, sokağımda ve ülkemde adalet, sevgi ve saygı olmasını istiyorum. İnsanların birbirine güzel davranmasını, kimsenin kavga etmemesini ve kötü söz söylememesini diliyorum. Okulumda ve sokağımda kavga ve küfür olmasını istemiyorum. Ülkemde herkesin barış içinde yaşamasını, sevgi ve saygının çoğalmasını istiyorum. Sınıfımda kötülük, sevgisizlik ve saygısızlık değil, iyilik, dostluk ve anlayış olsun istiyorum.

İstanbul Valisi, okul müdürü, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve herkes çocuklara iyi örnek olsun, adaletli davransın ve güzel bir dünya için çalışsın istiyorum.

Fotoğraf: Nalin Öztekin / Yukarıdan görülen sahnede çocuklar yerde büyük bir afiş hazırlıyor; kalemler, çıkartmalar ve ponponlarla renkli binalar ve bir otel çizimi tamamlanıyor.
Anadilinde Çocuk Sesleri
Anadilinde Çocuk Sesleri
18 Kasım 2025

Çocuklar ne anlattı?

Atölyenin sonunda ortaya çıkan mektuplar ve resimler, çocukların dünyayı nasıl gördüğünü, nelerden kaygı duyduğunu ve nasıl bir yaşam düşlediğini açıkça ortaya koydu.

Güvenlikten adalete, şiddetsiz yaşam hakkından saygıya, ekonomik eşitsizliklerden doğanın korunmasına uzanan bu sözler, çocukların yalnızca hayal kurmadığını, yaşadıkları gerçekliği dikkatle gözlemlediğini ve buna dair güçlü, doğrudan ve kurucu bir söz ürettiğini gösterdi.

“Hayalimdeki Dünya” başlığı altında paylaşılan bu anlatılar, çocukların kendileriyle ilgili meselelerde söz sahibi olmasının sadece bir gün değil hergün hayati olduğunu bir kez daha hatırlattı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
23 nisan çocuk bayramı sulukule gönüllüleri derneği çocuk odaklı habercilik bianet çocuk odaklı habercilik
Nalin Öztekin
Nalin Öztekin
bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere ilişkin haberler...

bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, çocuk hakları, LGBTİ+'lar ve mültecilere ilişkin haberler üretti. Muhabirliğin yanı sıra televizyon programları ve haber bültenleri sundu, canlı yayınlar modere etti. Radyoculuk serüveninde "Elma Şekeri" isimli bir çocuk programı hazırladı ve sundu. Gazeteciliğin yanı sıra gastronomi ve çocuk edebiyatı ile ilgileniyor. Ailesini, bitkilerini, kedileri Şapşik ve Memo ile köpeği Bitter'i çok seviyor.

bu haberin uzantıları
2025’te en az 892 çocuk önlenebilir nedenlerle yaşamını yitirdi
Bugün 14:05
/haber/2025te-en-az-892-cocuk-onlenebilir-nedenlerle-yasamini-yitirdi-319002
