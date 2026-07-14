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ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 14.07.2026 11:08 14 Temmuz 2026 11:08
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.07.2026 13:56 14 Temmuz 2026 13:56
Okuma Okuma:  4 dakika

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR

Çocuklara ağırlaştırılmış müebbet yolu Meclis’te

AKP’nin Meclis’e sunduğu kanun teklifi yasalaşırsa 15-18 yaşındaki çocuklara belirli suçlarda müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilebilecek; hapis cezalarının infazına çocuk eğitim evleri yerine kapalı ceza infaz kurumlarında başlanacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Çocuklara ağırlaştırılmış müebbet yolu Meclis’te
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AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, “Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin ayrıntılarını TBMM’de düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Yedi ayrı kanunda değişiklik öngören teklif, çocuklar hakkındaki koruyucu ve destekleyici tedbirlerin genişletilmesinin yanı sıra ceza ve infaz sisteminde ağırlaştırıcı düzenlemeler içeriyor.

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Yaş indirimi uygulanmayabilecek

Teklife göre Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 31. maddesi değiştirilerek 12-15 ve 15-18 yaş grubundaki çocuklara verilebilecek hapis cezalarının alt ve üst sınırları artırılacak.

Kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarında, 15-18 yaşındaki çocuklara uygulanan yaş indirimi hâkimin kararıyla kaldırılabilecek.

Hâkim; suçun işleniş biçimi, amaç ve saik, çocuğun kastının ağırlığı ve daha önce kasıtlı bir suçtan hapis cezası alıp almadığı gibi ölçütleri değerlendirecek. Yaş indiriminin uygulanmaması halinde çocuklara müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilebilecek.

12-15 yaş grubundaki çocuklar bakımından da kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarında hâkime daha az ceza indirimi uygulama yetkisi verilmesi öngörülüyor.

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Tekerrür yaşı 18’den 15’e düşürülecek

Teklif, bir kişinin daha önce işlediği suç nedeniyle kesinleşmiş cezası bulunması durumunda uygulanan tekerrür hükümlerinin yaş sınırını da değiştiriyor.

Mevcut düzenlemede 18 olan sınırın 15’e indirilmesi planlanıyor. Düzenlemenin gerekçesi, çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasını önlemek ve “caydırıcılık” sağlamak olarak açıklandı.

İnfaza kapalı cezaevinde başlanacak

Teklifin yasalaşması halinde hapis cezası verilen çocuklar, cezalarının infazına doğrudan çocuk eğitim evlerinde başlayamayacak.

Çocuklar önce çocuk kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilecek. Eğitim evine geçiş, çocuğun “iyi halli” olduğunun bir heyet raporuyla belirlenmesine bağlı olacak.

Kasten öldürme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarında infaz hesabı da değiştirilecek.

Bu suçlarda, çocuğun 15 yaşına kadar cezaevinde geçirdiği bir günün koşullu salıverilme hesabında iki gün sayılması uygulamasına son verilerek her gün bir gün olarak hesaplanacak.

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Ebeveynlere yönelik cezalar artırılacak

Teklif, aile hukukundan kaynaklanan bakım, eğitim ve destek yükümlülüklerini yerine getirmeyen ebeveynlere uygulanacak cezaların alt ve üst sınırlarının artırılmasını da öngörüyor.

Bu yükümlülüklerin ihlalinin çocuğun kasten öldürme veya neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu işlemesine yol açması halinde ebeveynin cezası yarısından iki katına kadar artırılabilecek.

Ateşli silahını gerekli dikkat ve özeni göstermeden saklayarak bir çocuğun silaha ulaşmasına neden olan kişilere ise bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilmesi planlanıyor. Kesici, delici ve bereleyici aletlerin çocuklara satılması, çocuklar tarafından satın alınması ve taşınması da idari yaptırıma bağlanacak.

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Suça sürüklenen çocuk” ifadesi değiştiriliyor

Teklifte mevzuatta kullanılan “suça sürüklenen çocuk” ifadesinin “adli süreçteki çocuk” olarak değiştirilmesi de yer alıyor. Değişikliğin, hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan çocuklar bakımından masumiyet karinesini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

Ceza sorumluluğu bulunmayan çocuklar için eğitim, sağlık, bakım ve danışmanlık tedbirlerine ek olarak sosyal hizmet, dijital risklerden korunma, bağımlılıkla mücadele ve çevreye ilişkin yeni yönlendirme tedbirleri öngörülüyor.

Teklife göre 15 yaşından küçük bir çocuk hakkında sosyal inceleme raporu hazırlanmadan iddianame düzenlenmesi de iddianamenin iade edilmesi nedenleri arasına alınacak. Çocuk hakkında kamu davası açılması durumunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın da bilgilendirilmesi planlanıyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
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