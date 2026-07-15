Çocuklara ağırlaştırılmış müebbet yolunu açan teklife 160 kuruluştan tepki

Çocuklar İçin Adalet Ortak Çağrı Grubu bileşeni 160 sivil toplum kuruluşu (STK), dün (14 Temmuz) TBMM’ye sunulan “Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” hakkında ortak açıklama yayımladı.

Bir yıl önce aynı konuda yaptıkları çağrıyı hatırlatan kurumlar, teklifin çocuk haklarına ilişkin bilimsel verileri, uluslararası yükümlülükleri ve saha deneyimlerini göz ardı ettiğini belirtti.

Açıklamada, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun (TİHEK) Tekirdağ Karatepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na ilişkin raporuna da dikkat çeken kurumlar, 288 kişilik kapasiteye sahip kurumda 432 çocuk tutulduğunu belirtti.

“Bu bir koruma politikasıysa, çocuklar neden hâlâ korunamıyor?”

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, kurumların açıklaması özetle şöyle:

“Çocukların yetişkinler gibi yargılanmasını öngören bu yasa teklifi, çocuk adalet sistemini cezalandırıcı bir çizgiye sürüklerken, çocukluk kavramını da tartışmaya açıyor. Çocukluğun hukuki güvencelerini ortadan kaldırarak, çocukların evlilik yoluyla istismarının, çocuk işçiliğinin, eğitimden kopmaların ve çocukların yetişkin sorumluluklarıyla karşı karşıya bırakılmasının meşrulaştırılmasının da taşlarını döşüyor.

“Eğer daha fazla çocuğu hapsetmek çözümse neden çocuk cezaevleri dolup taşıyor? Eğer daha ağır cezalar işe yarıyorsa, neden suça sürüklenen çocuk sayısı azalmıyor? Eğer bu bir koruma politikasıysa, çocuklar neden hâlâ korunamıyor? Çünkü sorun çocuklar değil. Çocukları bu yapısal sorunların faili gibi göstermek ve çözümü kapatılmalarında aramak, devletin çocukları koruma yükümlülüğünden vazgeçmesi anlamına gelir. Bu yaklaşım kamusal sorumluluğu görünmez kılarken, bedelini çocuklara ödetmek demektir.” (TY)