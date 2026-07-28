Ciwanê ku ji ber muzîka kurdî hat desteserkirin bi hêceta "propagandayê" jî hat girtin
Karkerê înşaetê Furkan Oglak(18) di 11ê Tîrmehê de, dema ku ji Amedê diçê navçeya Çatalzeytin a Kastamonuyê, ji ber guhdarîkirina muzîka kurdî rastî zextên rêwiyan tê. Her weha Oglak rastî êrişa nijadperestî tê û rêwî jê re dibêjin “terorîst”. Piştre polîs wî desteser dikin.
“Ji bo di înşaetê de bi xebite bi rê ket”
Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê bavê Furkan, Bîlal Oglak derbarê bûyerê de agahî daye û diyar kiriye ku kurê wî di 11ê Tîrmehê de ji bo xebata li înşaetê çûye Kastamonuyê, di 12ê Tîrmehê de jî hat desteserkirin û di heman rojê de hat girtin û piştre ew ji tiştên qewimîne agahdar bûn.
Oglak anî ziman ku li Girtîgeha Tîpa E ya Kastamonûyê kurê xwe dîtiye û bi vî awayî têkildarî bûyerê agahî wergirtiye. Bilal Oglak got ku piştî ku kurê wî hat desteserkirin, li parvekirinên wî yên medyaya civakî nihêrîne, bi parvekirinên derbarê Selahattîn Demîrtaş û Yilmaz Guney de hatiye sûcdarkirin.
“Di bin tecrîdê de ye”
Bilal Oglak da zanîn ku ji ber ku li wê girtîgehê girtiyên siyasî nîn in, kurê wî tê tecrîdkirin û dema diçin hevdîtinê jî rayedarên girtîgehê ji ber nasmeya wan cûdakariyê dikin.
(FY/AY)