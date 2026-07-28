TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 28.07.2026 13:43 28 Tîrmeh 2026 13:43
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 28.07.2026 13:52 28 Tîrmeh 2026 13:52
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Ciwanê ku ji ber muzîka kurdî hat desteserkirin bi hêceta "propagandayê" jî hat girtin

Furkan Oglak dema ji Amedê diçe Kastamonuyê di rê de muzîka kurdî guhdarî dike. Ji ber vê yekê tê îxbarkirin û polîs wî desteser dikin. Oglak bi tohmeta ku “propagandaya rêxistinê kiriye” hat girtin. Hêcata girtinê jî ew e ku Oglak fotografên Selahattîn Demîrtaş û Yilmaz Guney parve kiriye.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Ciwanê ku ji ber muzîka kurdî hat desteserkirin bi hêceta "propagandayê" jî hat girtin
Fotograf: MA
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Karkerê înşaetê Furkan Oglak(18) di 11ê Tîrmehê de, dema ku ji Amedê diçê navçeya Çatalzeytin a Kastamonuyê, ji ber guhdarîkirina muzîka kurdî rastî zextên rêwiyan tê. Her weha Oglak rastî êrişa nijadperestî tê û rêwî jê re dibêjin “terorîst”. Piştre polîs wî desteser dikin. 

“Ji bo di înşaetê de bi xebite bi rê ket”

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê bavê Furkan, Bîlal Oglak derbarê bûyerê de agahî daye û diyar kiriye ku kurê wî di 11ê Tîrmehê de ji bo xebata li înşaetê çûye Kastamonuyê, di 12ê Tîrmehê de jî hat desteserkirin û di heman rojê de hat girtin û piştre ew ji tiştên qewimîne agahdar bûn.  

Oglak anî ziman ku li Girtîgeha Tîpa E ya Kastamonûyê kurê xwe dîtiye û bi vî awayî têkildarî bûyerê agahî wergirtiye. Bilal Oglak got ku piştî ku kurê wî hat desteserkirin, li parvekirinên wî yên medyaya civakî nihêrîne, bi parvekirinên derbarê Selahattîn Demîrtaş û Yilmaz Guney de hatiye sûcdarkirin.

“Di bin tecrîdê de ye”

Bilal Oglak da zanîn ku ji ber ku li wê girtîgehê girtiyên siyasî nîn in, kurê wî tê tecrîdkirin û dema diçin hevdîtinê jî rayedarên girtîgehê ji ber nasmeya wan cûdakariyê dikin. 

(FY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
cûdakarî êrişên nijadperest kurdî muzîka Kurdî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê