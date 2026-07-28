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YT: Yayın Tarihi: 28.07.2026 10:16 28 Temmuz 2026 10:16
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.07.2026 13:56 28 Temmuz 2026 13:56
Okuma Okuma:  1 dakika

Demirtaş paylaşımı tutuklama gerekçesi oldu

Diyarbakır’dan Kastamonu’ya yaptığı yolculuk sırasında Kürtçe müzik dinlediği için ihbar üzerine gözaltına alınan Furkan Oğlak tutuklandı. Selahattin Demirtaş'ın fotoğraflarının paylaşılması "örgüt propagandası" sayıldı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Demirtaş paylaşımı tutuklama gerekçesi oldu
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı
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İnşaat işçisi Furkan Oğlak, 11 Temmuz’da çalışmak için Kastamonu'ya doğru yola çıktı. Oğlak yolculuk sırasında Kürtçe müzik dinlediği için yolcular tarafından “terörist” söylemleriyle ırkçı saldırıya uğradı. Oğlak, daha sonra polis tarafından gözaltına alındı. 

İnşaatta çalışmak için yola çıkmıştı

Mezopotamya Ajansı’ndan yer alan habere göre yaşananlara dair bilgi veren Furkan Oğlak’ın babası Bilal Oğlak, oğlunun 11 Temmuz’da inşaatta çalışmak için Kastamonu’ya gittiğini, 12 Temmuz’da da gözaltına alınıp aynı gün tutuklandığını kendilerinin ise sonradan yaşananlardan haberdar olduğunu söyledi.

Tutuklanarak Kastamonu E Tipi Cezaevi’ne konulan oğlunu görmeye gittiğini ve bu şekilde yaşananlardan haberdar olduğunu söyleyen baba Oğlak, gözaltına alındıktan sonra oğlunun yaptığı sanal medya paylaşımlarına bakıldığını, Selahattin Demirtaş, Yılmaz Güney ve sürece dair paylaşımların da suçlama konusu yapıldığını dile getirdi. 

“Tecrit altında”

Baba Oğlak, "Cezaevinde siyasi tutsaklar bulunmadığı için Furkan şu anda tecrit altında tutuluyor. Açık görüş için gittiğimizde cezaevinin bize karşı yaklaşımı da kimliğimizden dolayı farklıydı" dedi. 

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Kürtçe müzik Selahattin Demirtas Irkçı saldırı
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