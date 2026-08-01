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YT: Yayın Tarihi: 01.08.2026 16:12 1 Ağustos 2026 16:12
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.08.2026 16:16 1 Ağustos 2026 16:16
Okuma Okuma:  2 dakika

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği: İstanbul Sözleşmesi yeniden yürürlüğe girmeli

"Haklarımızdan, hayatlarımızdan ve eşitlik mücadelemizden vazgeçmiyoruz. Birlikte daha güvenli bir geleceği kurmaya devam ediyoruz."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği: İstanbul Sözleşmesi yeniden yürürlüğe girmeli
Fotoğraf: csgorselarsiv.org
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Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD), İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye’de yürürlüğe girmesinin yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

Kadınlar ve LGBTİ+'lar gibi şiddet riski yüksek grupları korumak amacıyla hazırlanan sözleşmenin 1 Ağustos 2014’te yürürlüğe girdiğini hatırlatan dernek, 20 Mart 2021 tarihindeki Cumhurbaşkanı kararıyla gerçekleşen fesih sürecini hukuka aykırı olarak nitelendirdi.

Açıklamada, fesih kararıyla birlikte devletin uluslararası sözleşmelerden ve şiddeti önleme taahhüdünden resmen vazgeçtiği vurgulandı.

Açıklama şöyle:

"Şiddet görme riski çok yüksek olan gruplardan olan kadınları ve LGBTİ+'ları korumak üzere hazırlanan İstanbul Sözleşmesi, Türkiye’de 1 Ağustos 2014’te yürürlüğe girdi. Ancak 20 Mart 2021’de bir gece yarısı Cumhurbaşkanı kararıyla hukuka aykırı biçimde feshedildi.

Devlet, bu kararla uluslararası sözleşmelerdeki yükümlülüklerinden; kadınları ve LGBTİ+'ları şiddetten koruma taahhüdünden resmen vazgeçti. 

O günden bugüne:

  • Şiddetle mücadeleye ilişkin koruma ve destek mekanizmaları zayıflatıldı.
  • Kadınları ve LGBTİ+’ları hedef gösteren ayrımcı söylem ve politikalar yaygınlaştırıldı.
  • Yaşam hakkı, nafaka hakkı ve eşitlik kazanımları yargı paketleri ve yeni düzenlemelerle tartışmaya açıldı.

İstanbul Sözleşmesi, şiddetsiz ve eşit bir yaşamın mümkün olduğunu hatırlatmaya devam ediyor.
 Şiddeti önlemenin yolu, hakları ve koruma mekanizmalarını güçlendirmekten geçiyor.

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği olarak çağrımızı yineliyoruz: 📢 İstanbul Sözleşmesi yeniden yürürlüğe girmelidir.

Haklarımızdan, hayatlarımızdan ve eşitlik mücadelemizden vazgeçmiyoruz. Birlikte daha güvenli bir geleceği kurmaya devam ediyoruz."

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(EMK)

(EMK)

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İstanbul
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