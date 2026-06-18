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YT: Yayın Tarihi: 18.06.2026 11:55 18 Haziran 2026 11:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.06.2026 12:07 18 Haziran 2026 12:07
Okuma Okuma:  2 dakika

CHP'li Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı

Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir sona ererken, Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekilliği görevine devam edecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP'li Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı

CHP Genel Başkanlığına yargı kararıyla getirilen Kemal Kılıçdaroğlu döneminde, MYK kararıyla tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen ve ardından CHP Grup Başkanvekilliği görevi düşürülen İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı, Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında kaldırıldı.

Alınan kararla birlikte Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir sona ererken, Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekilliği görevine devam edecek. 

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, 9 milletvekili kesin çıkarma cezası uygulanması talebi ile Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Milletvekilleri şu isimlerdi: CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut.

Sonrasında TBMM Başkanlığına ulaşmasının ardından, TBMM'nin internet sitesinden de Başarır ve Günaydın'ın "grup başkanvekili" ünvanları silinmişti.

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(EMK)

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