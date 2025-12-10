Zengin’den Günaydın’a “Utanmıyoruz, gurur duyuyoruz” yanıtı

Meclis’te devam eden bütçe görüşmeleri sırasında AKP ve CHP grupları arasında dikkat çekici bir tartışma yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, iktidarın AKP’ye yakın isimlerin yakınlarını sınavsız ve mülakatsız kamuya yerleştirdiğini savunarak iktidar sıralarına “Hiç mi utanmıyorsunuz?” diye seslendi.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise bu çıkışa sert bir yanıt verdi:

“Evet utanmıyoruz; yaptığımız işten gurur duyuyoruz. Neden utanalım?”

Tartışma sırasında iki grup arasında zaman zaman sesler yükseldi.

Gökhan Günaydın, bazı atamalar üzerinden iktidarı eleştirerek şunları söyledi:

“Bu ülkede pek çok emekçi kendi statüsüne uygun ücret alamazken, sosyal güvencesi bile olmayan yurttaşlar varken; AKP’lilerin yakınları sınavsız, mülakatsız görevlere atanıyor. Necdet Ünüvar’ın kızı rektörlük yaptı, oğlu Enerji Bakanlığı’nda müşavir oldu, şimdi genel müdür yardımcısı. Kızını da sınavsız Meclis’e almışsınız. Binlerce genç işsizken siz yandaşları kayırıyorsunuz. Hiç mi utanmıyorsunuz? Bu düzen değişecek; liyakatin ve adaletin hâkim olduğu bir Türkiye’yi birlikte kuracağız.”

Bunun üzerine söz alan Özlem Zengin ise Günaydın’ın üslubunu eleştirdi, şöyle konuştu:

“Arka arkaya insanlara ‘utanmıyor musunuz’ dediğinizde nasıl bir cevap bekliyorsunuz? Evet utanmıyoruz, yaptığımız işten gurur duyuyoruz. Bu nasıl bir dil, nasıl bir üslup?”

