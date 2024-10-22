CHP'li Günaydın: Uçum'un açıklamaları sürecin güvenilir olmadığını gösteriyor

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) milletvekilleriyle tokalaşmasıyla başlayan ‘yeni süreç’ ve siyasetteki 'normalleşme' tartışmalarına ilişkin konuştu.

Karar gazetesinden Sema Kızılarslan'a konuşan Günaydın, “Türkiye'de ‘normalleşme’ ifadesinin arkasında bir İsrail tehdidiyle anayasa değişikliği, olası bir referandum ve ardından kendini yeniden üreten bir otokrasi ve yeni bir Erdoğan dönemi planlanıyor" dedi.

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"AK Parti ile normalleşme olmaz"

“CHP’nin AKP’nin planlarına ortak olmayacağını” belirten Günaydın, şöyle devam etti: "Cumhuriyet Halk Partisi bu plana hiçbir zaman dâhil olmayacak. Yurttaşları kutuplaştırmamak başka bir şey, AK Parti'yi tanımak ve ilk seçimde onları gönderme kararlılığında olmak bambaşka bir şey. Bu nedenle, biz bu dönemi kutuplaşmayı engelleyen bir süreç olarak tanımlıyoruz. Ben şahsen hiçbir zaman bunu ‘normalleşme’ olarak tanımlamadım; AK Parti ile normalleşme olmaz."

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"Demokratikleşme AKP'nin gitmesiyle olur"

“Yeni süreç” tartışmalarına da değinen Günaydın, “Mehmet Uçum'un açıklamaları, yeni bir çözüm süreci ya da demokratikleşme sürecinin güvenilir olmadığını gösteriyor. Onun imasında, ‘Bir çözüm süreci denedik, olmadı. Artık devlet oraya dönmez, anayasa masasına oturmazsanız sizi kapatırız’ ifadesi var. Burada gerçek bir demokratikleşme değil, iktidarın kendini yeniden üretme çabası söz konusu. AK Parti'nin gitmesiyle ancak demokratikleşme mümkün olabilir; 22 yıldır yapmadıklarını şimdi yapmalarını beklemek gerçekçi değil” dedi.

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(RT)