CHP'li Günaydın ve AKP'li Kurum'dan 'DEM Parti' açıklamaları

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) İstanbul’da aday göstermesi üzerinden hedef aldı.

Günaydın, partisinin Edirne İl Başkanlığı'nı ziyareti sırasında DEM Parti'ye ilişkin konuştu.

İktidara yakın yazarların DEM Parti'nin CHP'ye destek verdiği iddiasının doğru olmadığını belirten Günaydın “Ahmet Türk ne diyor? 'Kürt meselesinin çözümü yalnızca AKP ile mümkündür, çünkü lider Erdoğan'dır, dolayısıyla CHP'den bizim bir beklentimiz yok' diyor. Yani DEM daha fazla AKP ile beraber davrandığını daha nasıl ifade etmeli?” dedi.

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Günaydın: DEM Parti AKP ile hareket ediyor

Günaydın, DEM Parti'nin İstanbul'da listeleri geç teslim ettiği yönünde çıkan iddialara değindi ve DEM Parti'nin AKP ile hareket ettiğini iddia etti:

Günaydın konuşmasını şöyle sürdürdü: "Olmayan bir şey üzerinden bir hikaye yazmaya çalışmak galiba modern zamanların öyküsü. DEM Parti, adaylık belgelerini 17.00'den evvel teslim etmiştir ve o teslim itibarıyla da seçime girmeye hak kazanmıştır. Tartışma nereden doğmuştu? Hatırlayalım; birinci söz neydi? 'DEM aday çıkartmayacak, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyecek'.

Sonra 'DEM Başak Demirtaş'ı çıkartacak' denildi. Başak Demirtaş'ı geri çektiler sonra 'Ekrem İmamoğlu'nu destekliyor' denildi. Oysa koydukları Meral Danış Beştaş partinin grup başkanvekili, Murat Çepni de bir Karadenizli eş başkan. Yani mümkün olan en yüksek oyu almaya çalışıyorlar. Sonuçta ne oldu? Seçime girdiler ve seçimde kendileri için çalışacaklar."

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"İmamoğlu kaybetsin diye gayret ediyorlar"

"Ahmet Türk ne diyor? 'Kürt meselesinin çözümü yalnızca AKP ile mümkündür, çünkü lider Erdoğan'dır, dolayısıyla CHP'den bizim bir beklentimiz yok' diyor. Yani DEM daha fazla AKP ile beraber davrandığını daha nasıl ifade etmeli? Ama AKP'li yazarlar, çizerler diyorlar ki, 'Aslında Ekrem İmamoğlu'nu destekliyor'. Gerçeği çarpıtarak bir yere varamayız.

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu var, Ekrem İmamoğlu'nun karşısında Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum var. Bu ikisinden başka birisinin seçimi kazanabilmesi mümkün mü? Mümkün değil. Peki karşısında dizilenler kimden oy almaya ve kime kaybettirmeye çalışıyorlar? Memleket Partisi'nden, Zafer Partisi'nden, İYİ Parti'den, DEM'ine, bağımsızına kadar bunların tamamı Ekrem İmamoğlu seçim kaybetsin diye gayret ediyorlar. Peki bu tablonun oluşması sizce hayatın olağan akışına uygun mu? Yoksa burada bir mimari tasarım mı var? Karşımızdaki bu bütün, Ekrem İmamoğlu'na seçim kaybettirmek için hep birlikte gayret ediyorlar."

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Kurum: DEM Parti ile CHP arasında aleni ittifak var

Murat Kurum ise Arnavutköy'de bulunan Deliklikaya Özel Endüstri Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti.

Kurum, “İstanbul'da DEM Parti ile CHP arasında gizli ittifak yapıldığı” iddiasına ilişkin, “Gizli değil, aleni bir ittifak var. 'Kent uzlaşısı' adı altında maalesef yapmış oldukları ittifakları gizlemek için kılıf bulmaya çalışıyorlar. Yapılan bu ittifak, açık ve net söylüyorum, Kandil ittifakıdır. Altını çizerek ifade ediyorum, Kandil'in talimatıyla kurulmuş bir ittifaktır.

Bu anlayışı biz bugüne kadar hep gördük. Maalesef kapı arkasında, masa etrafında toplanıp, masanın etrafında kimlerin olduğunu çok iyi bildiğimiz kirli ittifakları kurdular. Bu ülkenin birliğine, beraberliğine kastetmek için yapılması gereken tüm mücadeleyi yaptılar ama buna rağmen başarılı olamadılar. Yine olamayacaklar. Bu kirli ittifakı milletimiz net bir şekilde görmektedir. Sandıkta da inşallah gereken cevabı verecektir” dedi.

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Bakırhan: Belden aşağı vuran tartışmalar yürütülüyor

Dün akşam KRT TV'de seçim programına katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İstanbul'da aday çıkarmalarına ilişkin soruya, "DEM Parti, bu tür ucuz oyunlara asla tenezzül etmez. Biz diğer partiler gibi değiliz. İstanbul'da aday çıkarmazsak, çıkarmadık deriz. Kimseye bir borcumuz yok. Aday çıkarınca kimi kanallarda AKP'yle anlaşıldı diye tartışmalar yürütülüyor. Aday çıkarmadığımız yerlerde CHP'yle kol kola diye spekülasyonlar, belden aşağı vuran tartışmalar yürütülüyor. DEM Parti'nin tartışıldığı programlarda maalesef biz yer bulamıyoruz. Her kanal ayrı bir DEM Parti yorumu yapıyor” yanıtını vermişti.

(RT)