Günaydın’dan Lütfü Savaş açıklaması: Yükselen isyanı duyuyoruz, değerlendireceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 6 Şubat depreminin birinci yıldönümde yapılan anmada protesto edilen, CHP’nin 31 Mart seçimleri için yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a ilişkin açıklama yaptı.

KRT'nin yayınına katılan Günaydın, Hatay’daki protestolara dair “Protestolar Cumhuriyet Halk Partisi’nin deprem döneminde yürüttüğü politikalara yönelik değil. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Parti Meclisi’nin belirlediği adaya yönelik” dedi.

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"Tepkiler CHP'ye yönelik değil, adaya yönelik"

Günaydın, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Bence ikiye ayırmak lazım. Hatay'da protesto eden yurttaşlarımızın her bir sözlerinin başımızın üstünde yeri var. ‘CHP, depremin başında ne yaptı burada’ diye soracak olsanız. 'İlk günden beri İBB'yi yanımızda gördük' diyeceklerdir. CHP'nin deprem boyunca izlediği politikaya yönelik bir protesto değil bu, CHP Parti Meclisi'nin belirlediği Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayına yönelik bir protesto bu. İkisini birbirinden ayırmalıyız diye düşünüyorum. Yurttaşın bu kadar kitlesel bir protestosu var ise siyaset kurumunun buna yabancı kalması düşünülemez."

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"Yeniden değerlendireceğiz"

“CHP Parti Meclisi'nin bu hafta toplanacağını” belirten Günaydın, “Bütün bu protestolardan ortaya çıkan sonuçlar mutlaka değerlendirilecektir" dedi ve ekledi: "Teorik olarak tüm adayların 17 Şubat'a kadar yani YSK'ya aday listeleri teslim edilene kadar onları koyan makamın revize etme yetkisi vardır. Deprem bölgesinde böyle bir protesto varsa dolayısıyla bunu değerlendirmek gerekir. Bu değerlendirmeden ne sonuç çıkar, PM'nin iradesidir. Hatay'daki meseleyi ciddiye alırız ve bunu PM'ye taşırız.

Hatay'da aday belirleme süreci ile deprem süreci birbirine geçmiş durumda. Burada çok büyük bir acı, hepimiz bu acıyla kavruluyoruz. Bu insani acıdan yükselen isyanın sesini duymak zorundayız. Bunu duyuyoruz. Elbette hepimiz bu duyarlılık içinde konuyu yeniden ele alıp, değerlendireceğiz."

CHP'NİN HATAY TERCİHİ TEPKİ ÇEKTİ Lütfü Savaş kimdir?

6 Şubat depreminden sonra yaptığı açıklamalarla tepki çeken Savaş, 2009 yerel seçimlerinde AKP’den Antakya Belediye Başkanı seçildi. 2014 yerel seçimlerinde AKP’nin kendisini aday göstermemesi üzerine CHP’ye geçti ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 2019 seçimlerinde ikinci kez başkan seçildi.

Savaş’ın özellikle 270’e yakın kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans’a ilişkin sözleri büyük tepki çekmişti.

10 Şubat 2023’te katıldığı televizyon yayınında Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun’u savunan cümleler sarf eden Savaş, şöyle demişti:

“Orası bizim eski Mimarlar Odası başkanımızın [Mehmet Yaşar Coşkun] yaptığı bir bina. Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan. Bunu büyük ihtimal şartlarına uygun yapmıştır, deprem yönetmenliğine göre yapmıştır. Biz küçük bir kıyamet yaşadık. Burada ne belediye ne mevzuat ne bunu yapan insanlar gerçekten de çok sorgulanırsa biz onlara yazık etmiş oluruz.”

(RT)