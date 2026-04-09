Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki dahil 4 kişi gözaltında

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile birlikte 3 belediye görevlisi, “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” iddiaları kapsamında gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Bornova Belediyesi’nde yürüttüğü ve kamuoyunda “bankamatik memuru” iddialarıyla gündeme gelen soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin de bulunduğu 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, soruşturma dosyasında A.A. isimli kişinin 22 Eylül 2025 tarihinde Bornova Belediyesi’nde “Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi” olarak SGK kaydının bulunduğu, ancak fiilen görev yapmadığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, SGK Uzmanlık Raporu doğrultusunda Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çağrı merkezi müşteri temsilcisi A.A., Bornova Belediyesi Personel AŞ İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ve Bornova Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü İ.A.’nın sorumluluğunun bulunduğunun değerlendirildiği ifade edildi. Söz konusu 4 kişinin, “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlamalarıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturma nasıl başladı?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce tutuklanarak görevden uzaklaştırılan ve CHP’den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yürütülen soruşturma sürecinde sosyal medyada ortaya atılan iddiaları ihbar kabul etti.

Bu kapsamda, Bornova Belediyesi’nde fiilen çalışmadığı halde maaş aldığı öne sürülen A.A. ile konuyla bağlantılı belediye yetkilileri hakkında, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlamalarıyla 1 Nisan’da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

