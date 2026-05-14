Çewlîk: Polîsan bi şaşî bi ser malek de girt û dest û piyê zarokekî şikandin
Duh serê sibê, li taxa Uydukentê ya navenda Çewlikê, polîsan bi ser malekê de girt û di encamê de milê zarokekî şikandin.
Li gorî nûçeya çewlik.netê di çarçoveya operasyoneke narkotîkê de, tîmên Taybet ên Polîsan deriyê malbata ku tu eleqeya wan bi sûcê dihat şopandin re tune bû, şikandin û dema ketin hundir bombeya dûmanê avêtin malê. Hat diyarkirin ku tîman endamên malbatê li erdê dirêj kirine, tundkarî li wan kirine û di dema operasyonê de gef li wan xwarine û gotine, "Kî biaxive em ê gule lê bireşîne."
Di dema operasyonê de, polîsan kelepçe ji pişte ve li destê A.B.yê 15 salî xistine û destê wî şikandine.
Operasyon li ser navnîşana şaş hat kirin
Piştî lêkolînên destpêkê ên li malê, hat tespîtkirin ku ew mal ne navnîşana hedefa operasyonê ye û polîs bi şaşî ketine malê. Piştî ku şaşî hat fêmkirin, polîsan operasyon bi dawî kirin û ji malê derketin.
Ji Emniyetê serdana lêborînê
Piştî bûyerê, rayedarên Midûriyeta Emniyetê ya Çewlikê serdana malbatê kirin. Di dema serdanê de rayedaran ji ber vê şaşiyê lêborîn ji malbatê xwestin û diyar kirin ku hemû zirarên wan ên maddî û manevî dê ji aliyê dewletê ve werin qerebukirin.
Hat ragihandin ku polîsekî di nav heyetê de, ji bo ku malbat dozê veneke, gotiye: “Heke hûn bibin dozger, hevalên me yên ku beşdarî operasyonê bûne dê ji kar werin dûrxistin, ji kerema xwe nebin dozger.”
Hat diyarkirin ku malbata rastî êrîşê hatî, ji bo zarokê xwe yê milê wî şikestî rapor girtiye û mijara birina bûyerê ya ji bo dadgehê dinirxînin.
(AEK/AY)