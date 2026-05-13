Bingöl: Yanlış eve baskın düzenleyen polis, çocuğun kolunu kırdı

Dün sabah erken saatlerde Bingöl, Merkez, Uydukent Mahallesi’ndeki bir apartman dairesine yönelik polis baskınında Bahşi ailesinin çocuklarından A. Bahşi'nin kolu kırıldı.

Yerel Çevlik Haber gazetesinin internet yayınına göre, bir narkotik operasyonu kapsamında harekete geçen Polis Özel Harekat birlikleri, koğuşturulan suçla ilgisi olmayan bir ailenin yaşadığı apartman dairesinin kapısını koçbaşı kullanarak kırdı ve içeri girerken eve sis bombası attı. Aile üyelerini yere yatıran ekiplerin, operasyon sırasında aile fertlerine yönelik olarak "Konuşan olursa sıkarız” şeklinde ifadeler kullandıkları ve aile bireylerini darp ettikleri öğrenildi.

Olayda 15 yaşındaki aile üyelerinden 15 yaşındaki A. Bahşi'nin kolu polisin ters kelepçe işlemi sırasında kırıldı.

Saldırı yanlış adrese düzenlenmiş

Evdeki ilk incelemeler sonrasında girilen dairenin operasyonun hedefindeki adres olmadığı, ekiplerin yanlış eve girdiği belirlendi. Yapılan hatanın anlaşılması üzerine operasyon sonlandırılarak polisler evden çıktılar.

Emniyet’ten özür ziyareti

Olayın ardından Bingöl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, aileyi saldırıya uğrayan evlerinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında yetkililerin yapılan yanlışlık nedeniyle aileden özür diledikleri, uğradıkları tüm maddi ve manevi zararların devlet tarafından tazmin edileceğini söyledikleri aktarıldı.

Heyette yer alan bir polis memurunun, “Davacı olursanız operasyona katılan arkadaşlarımız açığa alınır, lütfen davacı olmayın” diyerek aileyi suç duyurusundan caydırmaya çalıştığı bildirildi.

Saldırıya uğrayan Bahşi ailesinin kolu kırılan çocukları için hastaneden rapor aldığı ve olayı yargıya taşıma konusunu gözden geçirdikleri belirtildi.

