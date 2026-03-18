TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MEDYA
DW: Dîroka Weşanê: 18.03.2026 15:41 18 Adar 2026 15:41
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 18.03.2026 16:02 18 Adar 2026 16:02
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Botan International û DMD ji bo "xurtkirina medyaya herêmî" wê dest bi projeyekê bikin

Di projeyê de 28 kes dê cih bigirin û dê li ofîsa Botan Internationalê ya li Amedê bê rêvebirin. Her weha koordînatorê projeyê Murat Bayram e.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Botan International û Komeleya Medyaya Dîjîtal(DMD) bi piştgirîya Sefareta Almanyayê ya Enqereyê dest bi projeyeka “xurtkirina medyaya herêmî” kiriye.

Di projeyê de 28 kes dê cih bigirin û dê li ofîsa Botan Internationalê ya li Amedê bê rêvebirin, koordînatorê projeyê Murat Bayram e.

5 Cotmeh 2020

Ji 8 rojnameyên Amedê 8 rojnameger û 5 rojnamegerên serbixwe dê bibin beşdarên projeyê. 12 rojnameger û pisporên xwedan tecribe dê meha Nîsanê dersan bidin. Paşê 6 rojnameger dê di pêvajoya projeyê de, 7 mehan şîretkarîya beşdaran bikin.

Wahdet Uçar dê edîtoriya berhemên li botantimesê bê weşandin bike. Her berhem dê pêşiyê li rojname û platformêm rojnamegerên beşdar belav bibe paşê li botantimes.com bêne berhevkirin. Ji bo belavkirina her nûçeyekê Botan International dê wek TL bedelê 100 Euro brût / 80 Euro net bide beşdaran. Bername 10 mehan didome.

Tekane kesa bi dildarî dixebite pispora meteryalên perwerdeyê Zuzan Berwarî ye. Ew ji 19 zimanan li zanîngehên wek Harvard, UCLA û Marylandê meteryalên perwerdeyê kontrol dike û yek ji edîtorên TOEFL û IQ Testê ye.

Di nav mamosteyan de Mehdî Mutlu (Waar TV), Hatice Kamer (BBC), Mahmut Bozarslan (AFP), Beril Eski (The Washington Post), Vecdî Erbay (Amed Spor), Sertaç Kayar (Reuters), Omer Faruk Baran (Perxudres Podcast).

Di nav pisporan de ekonomîst Îbrahîm Yeşîlçîmen, parêzer Şîraz Baran û endazyara bilind a kompîternasîyê Nêrgiz Malal hene.

Beşdar dê di mehekê de hînî standart û teknîkên medyaya dîjîtal yên di standardên navneteweyî de bibin û 7 mehan bi şîretkarîya 6 pisporan dê ji bo desgeh û platforman nûçeyan çêbikin.

Ji bo beşdariya projeyê bitikîne

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Botan International Botan Times Kargeh
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê