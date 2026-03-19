CHP, AKP ile bu yıl da bayramlaşmayacak

Siyasi parti liderlerinin Ramazan Bayramı programları netleşti. Liderlerin bayramı farklı kentlerde geçireceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramı memleketi Rize’de geçirecek.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan Diyarbakır’da, Tülay Hatimoğulları ise Samandağ’da olacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bayram tatilini Manisa’da geçirirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin programı Ankara olarak açıklandı.

CHP GRUP TOPLANTISI SİLİVRİ'DE Özel: CHP’yi burada toplantı yapmaya mecbur bırakan AK Parti’nin kara düzenine yazıklar olsun

CHP AKP ile bayramlaşmayacak

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere belediyelere yönelik arka arkaya yapılan operasyonlar gerekçesiyle, 2025 yılında hem Ramazan hem Kurban bayramlarında hiçbir siyasi parti ile bayramlaşmamıştı.

Siyasi partilerle yeniden bayramlaşma kararı alan CHP, AKP ile bu bayramda da bayramlaşmayacak.

17 siyasi partiyle bayramlaşacak

Bayramın ikinci günü gerçekleşecek bayramlaşmada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, PM Üyesi Canan Taşer, Kadın Kolları MYK Üyesi Ceyda Kaya ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Irmak Bal’dan oluşan CHP heyeti sırasıyla DSP, DYP, DEM Parti, İYİ Parti, BBP, DP, MHP, SP, Anahtar Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, ANAP, Milli Yol Partisi ve BTP’yi ziyaret edecek.

Parti genel merkezinde ise Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, PM Üyesi Elif Leyla Gümüş, Kadın Kolları MYK Üyesi Armağan Akyüz, Gençlik Kolları MYK Üyesi Özlem Akpınar’dan oluşan heyet DSP, DYP, DEM Parti, İYİ Parti, BBP, DP, MHP, SP, Anahtar Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, ANAP, Milli Yol Partisi ve BTP’yi kabul edecek.

Liderlerin programları

Diğer parti liderlerinin programları ise şöyle:

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan Kayseri’de, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara’da, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise İstanbul’da olacak.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan İstanbul’da, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Afyonkarahisar’da, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu Ankara’da bulunacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise bayramın ikinci günü Ankara’daki parti genel merkezinde partililerle bayramlaşacak.

Siyasi partiler arasındaki bayramlaşma ziyaretlerinin bayramın ikinci günü yapılacağı belirtilirken, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’un da yarın Meclis personeliyle bayramlaşacağı bildirildi.

(AB)