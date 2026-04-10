Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı

Bornova Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile üç belediye çalışanı serbest bırakıldı.

Savcılık sorgularının ardından “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlamalarıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Eşki ve belediye çalışanları gece saatlerinde çıkarıldıkları hakimliğin kararıyla salıverildiler.

Eşki ve diğer belediye çalışanları hakkındaki soruşturma düşmedi, yargılamaları tutuksuz sürecek.

Ne olmuştu?

Başkan ve Bornova Belediyesi çalışanları hakkındaki soruşturmanın dayanağı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Bornova Belediyesi’ndeki bazı personel işlemlerine ilişkin olarak başlattığı inceleme oldu.

Savcılık evrakına göre, dosya, belediyede çalıştırılan bir kişiyle ilgili işlem ve belgeler üzerinden açıldı. SGK uzmanlık raporuna atfen bazı kişiler hakkında başlatılan sorumluluk değerlendirmesi kapsamında Ömer Eşki ve Bornova Belediyesi Personel A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü P.K., Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili İ.A. ve çağrı merkezi müşteri temsilcisi A.A. hakkında işlem yürütüldü.

Belediyenin açıklaması

Bornova Belediyesi yaptığı yazılı açıklamayla gözaltı sürecinin biçimine dikkat çekti. Belediyenin açıklamasına göre Eşki sabah saatlerinde ifade vermek üzere emniyete davet edildi. Davete uyarak gittiği emniyette gözaltı kararı kendisine bildirildi ve daha sonra başsavcılığın açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu.

Belediye, hukuki sürecin yakından izlendiğini ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

İzBB Başkanı Tugay: "Her yerde inanılmaz bir hukuksuzluk"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da süreç boyunca Eşki’ye açık destek verdi. Gün içindeki ilk değerlendirmelerinde süreci kaygıyla izlediklerini söyleyen Tugay, Sonkale İzmir'in haberine göre, Meslek Fabrikası önünde yaptığı açıklamada “Bugün Bornova Belediye Başkanımızı da gözaltına aldılar. Tutuklanır mı bilmiyoruz ve endişeliyiz.” diyerek Eşki'nin gözaltı haberini bizzat duyurmuştu.

"Her yerde inanılmaz bir hukuksuzluk var" diyen Tugay Ege Telgraf'ın haberine göre, "Bu ülkede normal bir yaşam sürmek mümkün değil. O yüzden bu konuyu tepkiyle karşılıyoruz.” demişti.

Tugay Eşki'nin salıverilmesi sonrasında "“Hukukun adaleti sağlaması hepimiz için çok değerli. Hepimize geçmiş olsun.” dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Gün: "Bir daha yaşanmasın"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin gözaltına alınmasına İzmir CHP İl Örgütü de hızla tepki gösterdi. İl Başkanı Çağatay Gün söz konusu soruşturma kapsamında "Ömer Başkan’ın idari ve hukuki anlamda bir sorumluluğu [olmadığını]" söyledi.

Gün, yapılanın “gündemi değiştirmek amaçlı bir operasyon olduğunu" ifade etti ve Bornova Belediye Başkanı'nın serbest bırakılması sonrasında da "asla kabul etmediklerini" söylediği sürecin "Bir daha yaşanmamasını" diledi.

Hakimlik kararıyla serbest bırakılanlardan çağrı merkezi çalışanı A.A. hakkında ayrıca adli kontrol kapsamında yurt dışı çıkış yasağı uygulandı.

(AEK)