DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 19.03.2026 11:35 19 Mart 2026 11:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.03.2026 11:40 19 Mart 2026 11:40
Okuma Okuma:  1 dakika

İran Tabipler Birliği: ABD-İsrail saldırılarında 18 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

İran Tabipler Birliği Başkanı Muhammed Reiszade, en az 20 hastane ve sağlık merkezinin de saldırılarda zarar gördüğünü açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İran Tabipler Birliği: ABD-İsrail saldırılarında 18 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
*İranlı doktorlar ve tıp öğrencilerinden Tahran'daki Gandi Hastanesi önünde protesto, 7 Mart 2026. (Fotoğraf: AA)

İran Tabipler Birliği Başkanı Muhammed Reiszade, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında hasar gören hastanelere ve hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı’nın İran basınından aktardığına göre, Reiszade, 28 Şubat’tan bu yana devam eden saldırılarda en az 20 hastane ve sağlık merkezinin zarar gördüğünü belirtti.

Özellikle Gandi Hastanesi’nin tamamen kullanılamaz hale geldiğini aktaran Reiszade, şu ana kadar 18 sağlık personelinin de saldırılarda hayatını kaybettiğini kaydetti.

Reiszade, saldırıların devam etmesine rağmen sağlık personelinin görevlerine özveriyle devam ettiğini vurguladı.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat’ta İran’a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney’in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348’i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları İran tabip odası Sağlık çalışanları abd ordusu israil ordusu
ilgili haberler
"Minab’daki okulda toplu katliam yaşandı"
16 Mart 2026
/haber/minabdaki-okulda-toplu-katliam-yasandi-317773
NYT ön soruşturma raporuna ulaştı: İran’daki okul saldırısının sorumlusu ABD
12 Mart 2026
/haber/nyt-on-sorusturma-raporuna-ulasti-irandaki-okul-saldirisinin-sorumlusu-abd-317639
İran savaşı: Bombalar düşerken insan hakları
10 Mart 2026
/yazi/iran-savasi-bombalar-duserken-insan-haklari-317544
BM İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERİ TÜRK
“Silah sistemlerinde yapay zekânın kullanımından çok endişeliyiz”
6 Mart 2026
/haber/silah-sistemlerinde-yapay-zekanin-kullanimindan-cok-endiseliyiz-317444
İranlı feminist Kamand: Sanki savaş bedenimdeydi; yaşadığım sarsıntıyı asla unutmayacağım
5 Mart 2026
/haber/iranli-feminist-kamand-sanki-savas-bedenimdeydi-yasadigim-sarsintiyi-asla-unutmayacagim-317395
