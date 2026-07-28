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YT: Yayın Tarihi: 28.07.2026 12:53 28 Temmuz 2026 12:53
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.07.2026 12:59 28 Temmuz 2026 12:59
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BirGün çalışanları “figüran” haberi nedeniyle ifadeye çağrıldı

CHP’nin Sarıyer’de düzenlediği üye katılım törenine cast ajansları aracılığıyla ücretli figüran götürüldüğü iddiasını haberleştiren BirGün muhabiri Ebru Çelik ile gazetenin web koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin, savcılık tarafından ifadeye çağrıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
BirGün çalışanları “figüran” haberi nedeniyle ifadeye çağrıldı
Fotoğraf: CHP
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BirGün gazetesi, CHP’nin üye katılım törenine ücret karşılığında figüran götürüldüğüne ilişkin haberin ardından başlatılan soruşturma kapsamında üç çalışanının ifade vereceğini duyurdu.

Gazetenin açıklamasına göre, haberi hazırlayan muhabir Ebru Çelik ile web koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin, Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nda ifade verecek.

Haberde ne denilmişti?

Ebru Çelik, katılımcı gözlem yöntemiyle hazırladığı haberde CHP’nin üye katılım törenine farklı cast ajansları aracılığıyla yüzlerce kişinin getirildiğini ve katılımcılara 950’şer lira ödendiğini yazdı.

"Kılıçdaroğlu’nun rozet töreninde skandal: Yüzlerce figüran parayla törene taşındı" başlığıyla yayımlanan haber sonrası Çelik CHP’li yöneticiler tarafından hedef gösterilmeye başlandı.

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Etkinliğe katılımcı sağlayan şirketlerden Merss Prodüksiyon’un sahibi Ömer İne de organizasyona destek verdiklerini doğruladı. Ancak İne, CHP Genel Merkezi’nden veya il başkanlığından herhangi bir ücret almadıklarını, çalışmayı “dostluk bağı ve gönüllülük esasıyla” yürüttüklerini iddia etti.

Şirket açıklamasında, organizasyon ve teknik destek karşılığında CHP’den maddi bedel alınmadığı ve çalışmanın herhangi bir kurumun talimatıyla yapılmadığını savundu.

BirGün ise etkinlik alanına ait yayımlanan yeni görüntülerin cast ajansları aracılığıyla katılımcı getirildiği iddiasını desteklediğini belirtti.

Gürsel Tekin’in şikayeti üzerine soruşturma

Soruşturma, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’in şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.

Savcılık, Sarıyer’de düzenlenen CHP etkinliğine cast ajansıyla anlaşılması sonucu gerçekte parti üyesi olmayan kişilerin götürüldüğü yönündeki iddialar ve bu konuda yapılan yayınlarla ilgili şikayet dilekçesi verildiğini açıkladı.

Savcılık açıklamasında, araştırmaların tamamlanmasının ardından şikâyet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağı bildirilmişti.

BirGün yönetimi ise somut bilgilere dayandığını ve daha sonra doğrulandığını belirttiği haberin ardından gazeteye ve çalışanlarına yönelik açıklamalar hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

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(HA)

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