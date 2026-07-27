Savcılık "cast ajansı" haberine soruşturma başlattı

"Mutlak butlan" kararı sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun "butlan" olarak atandığı CHP’nin düzenlediği üye katılım törenine cast ajansı aracılığıyla ücretli figüran getirildiği iddiaları üzerine yargı harekete geçti.

Haberi BirGün gazetesinden Ebru Çelik hazırlamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iddialar ve bu yönde çıkan yayınlar hakkında resmi soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Sarıyer’de gerçekleşen etkinlikte yer alan bazı kişilerin gerçekte üye olmadığı ve ajans üzerinden getirildiğine ilişkin sunulan şikayet dilekçesi üzerine harekete geçildiği belirtildi.

Aaraştırmaların tamamlanmasının ardından, şikayet edilen isimlerin ifadelerine başvurulacağı kaydedildi.

Suç duyurusunun, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin tarafından yapıldığı öğrenildi. Tekin, törene figüran taşındığı yönündeki iddiaların ardından sorumlular hakkında hukuki süreç başlattıklarını bildirmişti.

BİRGÜN MUHABİRİ İÇERİDEN İZLEDİ Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li taklidi yapan figüranlar eşliğinde rozet taktı

Basın-İş figüran haberi nedeniyle BirGün muhabiri Ebru Çelik'i hedef alan CHP'li Gürsel Tekin'i kınadı

Gürsel Tekin’den BirGün ve Sözcü TV hakkında suç duyurusu

(EMK)