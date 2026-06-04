Bernameya “Konseferansa Veguherîna Demokratîk a Komarê” diyar bû
Bi banga siyasetmedar, rewşenbîr, hunermend û akademîsyenan dê di 13 û 14ê Hezîranê de li Stenbolê bi navê “Konferansa Di Sedsala Duyemîn de Konferansa Veguherîna Komara Demokratîk” bê lidarxistin.
Konferans dê li Navenda Çandê ya Cem Karaca ya li navçeya Bakirkoya Stenbolê were birêvebirin. Di konferansê de dê nîqaş û axaftin li ser pirsgirêka Kurd û veguherîna komarê bê kirin.
Bangawaziya ji bo “Konseferansa Veguherîna Demokratîk a Komarê” hat kirin
Her weha Bernameya konferansê eşkere bû. Bername weha ye:
13ê Hezîranê
Axaftinên destpêkê: Gultan Kişanak û Riza Turmen
Axêverê vexwendî: Bûrhan Sonmez (Vekirina deriyek nû ji bo siberojê)
Beşa yekemîn
“Çîroka damezrandina komarê, derfet û kesên li der ve hatine hiştin”
Moderator: Levent Koker
* Erdogan Aydin (Gelo Komarek Demokratîk pêkan?)
* Hulya Osmanagaoglû (Komar: Şoreşa bûrjûva, Têkoşîna Çînan û Tevgera Feminîst)
* Namik Kemal Dînç (Bêçaretiya Sedsalî: Di navbera vejandin û îmhayê de Kurd)
* Pakrat Estukyan (Fikirandina înşaya siberojê)
Beşa duyemîn
“Tenêtiya Sedsalî: Netewperest, Bîr û Dubendiya Civakî”
Moderator: Fatma Bostan Unsal
* Bekîr Agirdir (Gelo em hev nebihîzin em dikarin bi hev re bijîn?)
* Ferhat Kentel (Di heman siberojê de cîhanên cuda: Bîra dubendiyê û lihevkirinê)
* Noém Lévy-Aksu ( Rûbirûmayina siberojê: Gotibejên dîrokî û hişê civakê yên din)
* Serhun Al (Bi bişaftinê entegrasyonê re: Li Tirkiyeyê hemwelatiya hevgirtî û lêgerîna nasnameya netewî)
Beşa sêyemîn
“Mijara Kurd: Sedsala nû ya mijara sedsalî”
Moderator: Dogû Ergîl
* Ali Bayramoglu (Kêşeya Kurd, dewra nû, hevsengiya nû)
* Abbas Walî (Kêşeya Kurd, ewlehiya dewletê û pêvajoya demokratîkbûyîna siyasî)
* Feyza Akinerdem (Gotibêjen nû ya kêşeya Kurd: Çîroka jiyana hevpar çawa ava dibe?)
* Mesut Yegen (Ji bo çareseriyek heqîqî: Komara her kesî, ji her kesî re demokrasî)
* Veysî Aktaş (Di kêşeya Kurd de Entegrasyona Demokratîk û înşaya jiyana hevpar)
Panel
“Komara kî û siberojek çawa?”
Moderator: Nûray Turkmen
* Îrfan Çagatay (Li kêleka komarê: Tecrûbeya Laz û hemwelatîbûna demokratîk)
* Alî Dûran Topuz (Li dijî hêviya demokratîk restorasyona hegemonîk)
* Huda Kaya (Di dîroka zilmê de rasterast hevsengiya kozmîk: Tamîrkirina komarê)
* Levent Ayaşlioglû (Ji cihê xwe bûn, bi hev re jiyankirin: Pênaber û siyaseta dadê)
* Îhsan Elîaçik (Ji Peymana Medîneyê heta Komara Demokratîk bi hev re jiyankirin pêkan e?)
14ê Hezîranê
Beşa çaremîn
“Derfetên demokratîkbûyîn ji civakê ber bi dewletê ve”
Moderator: Akin Bîrdal
* Şukru Aslan (Bi siyaseta yekparêz a Komarê re Zextên li ser tevnek sosyolojîk a piralî)
* Rûşen Seydaoglû (Rola jinan a înşakirina demokrasî, aştî û azadiyê)
* Mehmet Bekaroglû (Netewperestî, welatperestî, hemwelatîbûyîn)
* Ozgur Erol (Komar, Kurd û derfetên veguherîna hiqûqa demokratîk)
Beşa pêncemîn
“Civakbûyîna aştî û demokrasiyê”
Moderator: Şebnem Korûr Fîncanci
* Ahmet Farûk Unsal (Di înşaya civaka aştiyê de serpêhatiyên 2013-2015 û 2024)
* Yuksel Genç (Zemîna Aştiya Civakî: Derbasbûna polîtîkayên bêewlehîhiştin û bi hev re înşakirina demokrasiyê)
* Cemal Salman (Ji îdealê ber bi rastiyê ve: Di sedsala duyemîn de komar û Elewî)
* Vahap Coşkûn (Demokratîkbûyîn û lihevhatina civakî)
Beşa şeşemîn
“Di bin heman asîmanê de: Piştgirî, rêxistinbûyîn û demokrasiya beşdar”
Moderator: Çîlem Kuçukkeleş
* Ahmet Turk (Hêza civakê û siyaseta demokratîk: Ji xwecihîtiyê ber bi Komara Demokratîk ve)
* Arîf Alî Cangi (Di xwezayê de aştî: Komara Ekolojîk a Demokratîk)
* Zulfîyet Yilmaz (Ji xwecihîtiyê ber bi navendê ve derfetên demokratîk û sînorên hiqûqê)
* Bahadir Ozgur Ortak (Ked û Ekolojî: Ber bi rêxistinbûyînek nû ve)
* Cûma Çîçek (Ji bo siberojek Herêmên-Eko: Nenavendî û siyaseta aliyan)
Panel – 2
“Komara kî, siberojek çawa?”
Moderator: Kûban Kûral
* Neslîhan Acar (Karker ji komarê çawa hatin qewirandin)
* Yildiz Tar (Tinebûna Sedsalî: Îmtîhana rastiya LGBTÎ+ ya komarê û lêgerînên çareseriyê ya sedsala nû)
* Dîba Keskîn (Di çawaniya siberojê de komara demokratîk soza çi dide jinên oldar?)
*Ayşe Gul Altinay (Bi piştgiriya cîhanî hûnandina aştiyê)
* Mehmet Ugur Korkmaz (Cimhûr dê Komarê ji ciwanan re bihêle?)
Girtin: Parvekirina metna Bangawaziya Sedsala Demokratîk a nû
Kesên ku bangawaziya konferansê kiribûn ev in:
(EMK/AY)