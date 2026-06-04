İKİ GÜNLÜK PROGRAM AÇIKLANDI
“Cumhuriyetin Demokratik Dönüşümü Konferansı” İstanbul’da toplanıyor
İstanbul, 13–14 Haziran tarihlerinde önemli bir konferansa ev sahipliği yapacak. Cem Karaca Kültür Merkezi’nde düzenlenecek “İkinci Yüzyılda Cumhuriyetin Demokratik Dönüşümü Konferansı”, “İkinci Yüzyılda Ortak Gelecek” temasıyla düzenleniyor.
CUMHURİYETİN DEMOKRATİK DÖNÜŞÜMÜ KONFERANSI
"Bu konferansla umutsuzluğu kırmak istiyoruz"
Çok sayıda aydın, yazar ve akademisyenin katılacağı konferansta, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında demokratikleşme, Kürt sorunu, kadınların ve farklı kimliklerin yurttaşlık deneyimi ile katılımcı demokrasi tartışılacak.
Çağrıcılar listesi
Konferansın çağrıcıları arasında Ahmet Türk, Ali Bayramoğlu, Akın Birdal, Ayşegül Devecioğlu, Doğu Ergil, Erdoğan Aydın, Gültan Kışanak, Fatma Bostan Ünsal, Levent Köker, Mesut Yeğen, Nuray Türkmen, Pakrat Estukyan, Rıza Türmen, Şebnem Korur Fincancı, Vahap Coşkun ve Yakın Ertürk gibi isimler yer alıyor.
Çağrıcılar, konferansın ikinci yüzyılda “demokratik bir cumhuriyetin imkanlarını tartışmayı ve ortak bir gelecek zemini oluşturmayı” amaçladığını belirtiyor.
13 Haziran Programı
Konferans, Gültan Kışanak ve Rıza Türmen’in açılış konuşmalarıyla başlayacak. Ardından yazar Burhan Sönmez “Geleceğe Pencere Açmak” başlıklı davetli konuşmasını yapacak.
1. Oturum: Cumhuriyetin kurucu hikayesi, imkanlar ve dışarıda bırakılanlar
Moderatör: Levent Köker
- Erdoğan Aydın – Demokratik Bir Cumhuriyet Mümkün müydü?
- Hülya Osmanağaoğlu – Cumhuriyet: Burjuva Devrim, Sınıflar Mücadelesi ve Feminist Hareket
- Namık Kemal Dinç – Yüzyıllık Çıkmaz: İhya ile İmha Arasında Kürtler
- Pakrat Estukyan – Geleceğin İnşasında Geçmişin Düşündürdükleri
2. Oturum: Yüz yıllık yalnızlık – milliyetçilik, hafıza ve toplumsal kutuplaşma
Moderatör: Fatma Bostan Ünsal
- Bekir Ağırdır – Birbirimizi Duymadan Birlikte Yaşayabilir miyiz?
- Ferhat Kentel – Aynı Geçmişte Ayrı Dünyalarda
- Noémi Lévy-Aksu – Geçmişle Yüzleşememek
- Serhun Al – Kapsayıcı vatandaşlık ve ulusal kimlik arayışları
3. Oturum: Kürt meselesi – yüz yıllık meselenin yeni yüzyılı
Moderatör: Doğu Ergil
- Ali Bayramoğlu – Kürt Sorunu, Yeni Devir, Yeni Dengeler
- Abbas Vali – Devlet güvenliği ve demokratikleşme
- Feyza Akınerdem – Birlikte yaşamanın yeni anlatıları
- Mesut Yeğen – Herkes için Cumhuriyet, herkese demokrasi
- Veysi Aktaş – Demokratik entegrasyon ve ortak yaşam
Panel-Forum 1: Kimin Cumhuriyeti, nasıl bir gelecek?
Moderatör: Nuray Türkmen
- İrfan Çağatay – Lazların deneyimi ve demokratik yurttaşlık
- Ali Duran Topuz – Hegemonik restorasyon tartışması
- Hüda Kaya – Onarıcı cumhuriyet arayışı
- Levent Ayaşlıoğlu – Mültecilik ve hak siyaseti
- İhsan Eliaçık – Birlikte yaşam mümkün mü?
14 Haziran Programı
4. Oturum: Toplumdan devlete demokratikleşme imkânları
Moderatör: Akın Birdal
- Şükrü Aslan – Çoğul sosyolojik dokunun baskılanması
- Ruşen Seydaoğlu – Kadınların kurucu rolü
- Mehmet Bekaroğlu – Milliyetçilik, vatanseverlik ve yurttaşlık
- Özgür Erol – Kürtler ve hukuksal dönüşüm
5. Oturum: Demokrasinin ve barışın toplumsallaşması
Moderatör: Şebnem Korur Fincancı
- Ahmet Faruk Ünsal – Barış deneyimleri ve toplumsal süreçler
- Yüksel Genç – Güvensizleştirme politikaları ve demokrasi
- Cemal Salman – Aleviler ve ikinci yüzyıl
- Vahap Coşkun – Toplumsal mutabakat ve demokratikleşme
6. Oturum: Aynı göğün altında – dayanışma ve katılımcı demokrasi
Moderatör: Çilem Küçükkeleş
- Ahmet Türk – Yerelden demokratik cumhuriyete
- Arif Ali Cangı – Ekolojik demokratik cumhuriyet
- Zülfiyet Yılmaz – Yerel katılım ve hukuk sınırları
- Bahadır Özgür – Emek ve ekoloji eksenli yeni örgütlenme
- Cuma Çiçek – Eko-bölgeler ve ademi merkeziyet
Panel-Forum 2: Kimin Cumhuriyeti, nasıl bir gelecek?
Moderatör: Kuban Kural
- Neslihan Acar – İşçiler ve yurttaşlık
- Yıldız Tar – LGBTİ+ yurttaşlık tartışmaları
- Diba Keskin – Dindar kadınlar ve demokrasi
- Ayşe Gül Altınay – Barış inşasında dayanışma
- Mehmet Uğur Korkmaz – Gençlik ve gelecek tahayyülü
Konferans, “Yeni Yüzyıla Demokratik Çağrı” metninin paylaşılmasıyla sona erecek
(EMK)