Bakirhan serdana saziyên baweriyê yên li Gokçeada û Bozcaadayê kir
Metropolît Kyrillos Sykis kêfxweşiya xwe ya ji vê serdanê anî ziman û plaketekê pêşkêşî Bakirhan kir.
Hevserokê Giştî yê Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Parti) Tuncer Bakirhan û şandeya pê re, duh (21ê Hezîranê) serdana Cemxaneya Gokçeadayê (Îmroz) û Metropolîtê Gokçeada û Bozcaadayê (Tenedos) Kyrillos Sykis kir.
Li gorî agahiyên ku Buroya Çapemeniyê ya DEM Partiyê ragihandine, di van serdanan de guh li pirsgirêkên welatiyên Elewî û Rûm hat girtin û li ser mijarên di rojevê de nirxandin hatin kirin.
Di hevdîtinan de giringiya piştgirî û têkoşîna hevpar a di navbera gel û baweriyan de hat destnîşankirin.
Metropolît Sykis jî kêfxweşiya xwe ya ji vê serdanê anî ziman û plaketek pêşkêşî Bakirhan kir.
(TY/AY)
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.