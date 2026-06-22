TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 22.06.2026 15:09 22 Hezîran 2026 15:09
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 22.06.2026 15:13 22 Hezîran 2026 15:13
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Bakirhan serdana saziyên baweriyê yên li Gokçeada û Bozcaadayê kir

Metropolît Kyrillos Sykis kêfxweşiya xwe ya ji vê serdanê anî ziman û plaketekê pêşkêşî Bakirhan kir.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Bakirhan serdana saziyên baweriyê yên li Gokçeada û Bozcaadayê kir
Fotograf: Buroya Çapemeniyê ya DEM Partiyê

Hevserokê Giştî yê Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Parti) Tuncer Bakirhan û şandeya pê re, duh (21ê Hezîranê) serdana Cemxaneya Gokçeadayê (Îmroz) û Metropolîtê Gokçeada û Bozcaadayê (Tenedos) Kyrillos Sykis kir.

Li gorî agahiyên ku Buroya Çapemeniyê ya DEM Partiyê ragihandine, di van serdanan de guh li pirsgirêkên welatiyên Elewî û Rûm hat girtin û li ser mijarên di rojevê de nirxandin hatin kirin.

Di hevdîtinan de giringiya piştgirî û têkoşîna hevpar a di navbera gel û baweriyan de hat destnîşankirin.

Metropolît Sykis jî kêfxweşiya xwe ya ji vê serdanê anî ziman û plaketek pêşkêşî Bakirhan kir.

(TY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Tûncer Bakirhan Dem Partî Kyrillos Sykis
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê