Bakırhan’dan Gökçeada ve Bozcaada’da inanç kurumlarına ziyaret

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve beraberindeki heyet, dün (21 Haziran) Gökçeada (İmroz) Cemevi ile Gökçeada ve Bozcaada (Tenedos) Metropoliti Kyrillos Sykis’i ziyaret etti.

DEM Parti Basın Bürosu’nun aktardığına göre ziyaretlerde Alevi ve Rum yurttaşların yaşadığı sorunlar dinlenirken, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Halklar ve inançlar arasında dayanışma ve birlikte mücadelenin önemi vurgulandı.

Metropolit Sykis, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bakırhan’a plaket takdim etti. (TY)