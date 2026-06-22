ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 22.06.2026 14:09 22 Haziran 2026 14:09
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.06.2026 14:10 22 Haziran 2026 14:10
Okuma Okuma:  1 dakika

Bakırhan’dan Gökçeada ve Bozcaada’da inanç kurumlarına ziyaret

Metropolit Kyrillos Sykis, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bakırhan’a plaket takdim etti.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Bakırhan’dan Gökçeada ve Bozcaada’da inanç kurumlarına ziyaret
Fotoğraf: DEM Parti Basın Bürosu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve beraberindeki heyet, dün (21 Haziran) Gökçeada (İmroz) Cemevi ile Gökçeada ve Bozcaada (Tenedos) Metropoliti Kyrillos Sykis’i ziyaret etti.

DEM Parti Basın Bürosu’nun aktardığına göre ziyaretlerde Alevi ve Rum yurttaşların yaşadığı sorunlar dinlenirken, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Halklar ve inançlar arasında dayanışma ve birlikte mücadelenin önemi vurgulandı.

Metropolit Sykis, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bakırhan’a plaket takdim etti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti Gökçeada Bozcaada Kyrillos Sykis Türkiyeli Rumlar Aleviler
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git