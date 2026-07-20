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YT: Yayın Tarihi: 20.07.2026 21:23 20 Temmuz 2026 21:23
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.07.2026 21:28 20 Temmuz 2026 21:28
Okuma Okuma:  1 dakika

DEM Parti heyeti İmralı Adası'ndan döndü: Görüşme 5 saat sürdü

DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile 5 saat süren görüşme gerçekleştirdikten sonra İmralı Adası'ndan döndü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti heyeti İmralı Adası'ndan döndü: Görüşme 5 saat sürdü
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DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile 5 saat süren görüşme gerçekleştirdikten sonra İmralı Adası'ndan döndü.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda 5 saat süren görüşme gerçekleştirdi. Heyet görüşmenin ardından İmralı Adası’ndan döndü. Heyetin görüşmeye dair açıklama yapması bekleniyor.

Heyet, Abdullah Öcalan ile en son 24 Mayıs’ta görüşmüştü. Bu görüşmede de “çerçeve yasa”ya dair tartışmalar yürütülmüştü.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti imralı heyeti imralı adası Abdullah Öcalan çözüm süreci
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