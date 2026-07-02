Ayşe Tokyaz davasında savcı Cemil K. hakkında ağırlaştırılmış müebbet istedi

İstanbul’da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin davada, ihraç polis Cemil K.’nin baş sanık olduğu davanın üçüncü duruşmasına bugün de devam edildi.

Duruşmaya, üç sanık tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS'le duruşmaya katıldı. Diğer sanıklar ise duruşma salonunda.

Ayşe Tokyaz'ı öldürmekten yargılanan Cemil K.’nin Ejegül Ovezova’yı darp ettiği görüntüler dosyada

Davada Cemil K.'ye Esra Tokyaz ’ın ifadelerini gönderen polislerin de dosya kapsamına alınmasıyla 9’u tutuklu 11 erkek bu dosyada yargılanıyor.

Kimlik tespitlerinin ardından duruşmada Tokyaz Ailesi, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirterek şikâyetlerinin sürdüğünü açıkladı.

“Hepsinin cezalandırılmasını istiyoruz. Şikâyetimiz devam ediyor. Avukatlarımızın taleplerine katılıyoruz.”

Cemil K.: “Savunmamı sonraki celsede yapacağım”

Sanık Cemil K. ise mahkemede yaptığı açıklamada savunmasını henüz hazırlamadığını belirterek, dosyaya yeni gelen belgeleri incelemediğini söyledi.

“Ben savunmamı yapmadım. Mahkemeden talep ettiğim hususlardaki dosyalar yeni geldi, daha kontrol etmedim. Savunmamı diğer celsede yapacağım. Tanıkların adli sicil kaydının açığa çıkarılmasını istiyorum. Bunlar bir şebeke.”

Sanıklardan Oğuz K., yine avukatlara saldırdı, "küfür ediyorlar" dedi. Mahkeme başkanı "duruşma kayıt altında" dedi. Mahkeme Başkanı, "Bütün meslektaşlarımdan istirham ediyorum ben savunmanıza karışmıyorsam yargılamama müdahale etmeyin lütfen, lütfen" dedi.

Cemil K. yine söz aldı. “Ayşe Tokyaz’ın vücut sıvılarındaki maddelerin araştırılmasını istedi. İkinci talebim Ayşe’ye saç testi yapılsın. Üçüncüsü de o şahsın mahkemelere katılsın” dedi, tanığa hakaret etti.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcılık, bir sanık hakkında beraat isterken, diğer sanıklar hakkında farklı suçlardan cezalandırma talebinde bulundu.

Cemil K. hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlardan ceza talebi

Savcılık, olayın asli faili olarak gösterilen Cemil K. hakkında;

Kadına karşı tasarlayarak öldürme,

Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme,

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

Şantaj

suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada, Cemil K.'nin Ayşe Tokyaz'ı öldürmeyi önceden planladığı, olay öncesinde sistematik şiddet uyguladığı, özel görüntülerle şantaj yaptığı, evden ayrılmasını engellediği ve ölümden sonra cesedi valize koyarak delilleri gizlemeye çalıştığı belirtildi. Savcılık, tüm bu nedenlerle sanığın "tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme" suçunu işlediği kanaatine vardı.

Oğuz K. hakkında müşterek fail olarak ceza talebi

Savcılık, Oğuz K. hakkında kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya göre Oğuz K., Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bulunduğu valizin taşınması sürecinde Cemil K. ile birlikte hareket etti. Savcılık, sanığın olay gecesindeki hareketleri, kamera kayıtları ve tanık anlatımlarının birlikte değerlendirildiğinde suçun icrasına iştirak ettiğini belirtti.

Cemal A. hakkında öldürmeye yardım suçlaması

Savcılık, Cemal A. hakkında "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçuna yardım etme" suçundan ceza istedi.

Mütalaada, Cemal A.'nın Ayşe Tokyaz'ı olayın yaşandığı eve getirdiği, olay öncesi ve sonrasında Cemil K. ile yoğun irtibat kurduğu, maktulün kardeşini oyaladığı ve suçun işlenmesini kolaylaştıracak maddi ve manevi yardım sağladığı ifade edildi.

İlker U., Necmettin E., Erhan G., Barış A. ve Yusuf Z. hakkında delil karartma talebi

Savcılık, İlker U., Necmettin E., Erhan G., Barış A. ve Yusuf Z. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Mütalaada, bu sanıkların cesedin bulunduğu valizin araçtan alınarak başka bir araca taşınması ve boş araziye bırakılması sürecine para karşılığında katıldıkları belirtildi. Ancak öldürme eyleminden önce suç planına dahil olduklarına ilişkin yeterli delil bulunamadığı için öldürme suçuna iştirak yerine yalnızca delil karartma suçundan sorumlu tutulmaları gerektiği değerlendirildi.

Polis memurları Necdet Ç. ve Zülfü B. hakkında görev suçları talebi

Savcılık, polis memurları Necdet Ç. ile Zülfü B. hakkında;

Görevi kötüye kullanma,

Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve paylaşma

suçlarından cezalandırılmalarını istedi.

Mütalaaya göre Necdet Ç., eski polis olan Cemil K.'nin talebi üzerine resmi sistemden bilgi sorgulattı. Zülfü B.'nin ise olay özet tutanağını sistemden çıkararak Necdet Ç.'ye gönderdiği, bilgilerin de Cemil K.'ye ulaştırıldığı belirtildi. Savcılık, bu şekilde resmi sistemdeki kişisel verilerin hukuka aykırı biçimde paylaşıldığını değerlendirdi.

Mustafa Enes A. hakkında beraat istendi

Savcılık, Mustafa Enes A. hakkında beraat talebinde bulundu.

Mütalaada, Mustafa Enes A.'nın olay sonrasında yalnızca kurye uygulaması üzerinden ev anahtarını taşımak amacıyla kullanıldığı, öldürme suçuna maddi ya da manevi yardım ettiğini gösteren kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı ifade edildi. Bu nedenle sanığın beraatine ve adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verilmesi talep edildi.

Tutuklulukların devamı istendi

Savcılık ayrıca tutuklu bulunan Cemil K., Cemal A., Oğuz K., İlker U., Necmettin E., Barış A., Erhan G., Yusuf Z. ve Necdet Ç. hakkında tutukluluk hallerinin devamını, adli kontrol altındaki Zülfü B. hakkındaki tedbirlerin ise sürdürülmesini talep etti.

CHP’li Hatice Dursun Selli: “Bu dava sistematik çöküşün göstergesi” Duruşma öncesinde açıklama yapan CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Hatice Dursun Selli, Ayşe Tokyaz’ın ölümünün etkin soruşturulmadığını savunarak yargı sürecini eleştirdi. Selli, daha önceki şüpheli ölüm dosyalarının etkin biçimde soruşturulmuş olması hâlinde Ayşe Tokyaz’ın bugün hayatta olabileceğini öne sürdü. Kadın cinayetlerinde kamu kurumlarının ve yargının sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Selli, davayı takip etmeye devam edeceklerini söyledi. “Kamu kurumları suçluyu korumaya devam mı edecek, yoksa adaleti sağlamak için etkin bir adım mı atacak? Biz bu davanın takipçisi olacağız.” Esra Tokyaz: “En ağır cezayı istiyoruz” Ayşe Tokyaz’ın kardeşi Esra Tokyaz da sanıkların ve suç ortaklarının hiçbir hafifletici neden uygulanmadan en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti. “Yargı katillere ve onların suç ortaklarına en ağır cezayı vermelidir. Bunun takipçisi olmak için buradayız.” Önceki duruşmalarda dosyaya önemli görüntüler sunduğunu belirten Tokyaz, soruşturmanın daha önce yeterince derinleştirilmediğini savundu. “Ben tek başıma delil ararken, şehir şehir dolaşırken bu süreçte kim ne yaptı? Kim korudu, kim görmezden geldi? Kardeşimin adaletini sağlamak için buradayım.”

(EMK)