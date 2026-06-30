Ayşe Tokyaz'ı öldürmekten yargılanan Cemil K.’nin Ejegül Ovezova’yı darp ettiği görüntüler dosyada

İstanbul'da bugün Ayşe Tokyaz’ı öldürmekten yargılanan Cemil K.’nin, daha önce Diyarbakır’da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Ejegül Ovezova’nın ölümüne ilişkin yargılandığı dosyada, olay anına ait yeni fotoğraflar ve darp görüntülerinin mahkemeye sunuldu.

Ayşe Tokyaz cinayeti dosyasında tutuklu bulunan Cemil K. hakkında yürütülen süreçte, Ovezova’nın ölümüne ilişkin hazırlanan 11 sayfalık bilirkişi raporu da dava dosyasına eklendi. Raporda, olay yeri inceleme bulguları, adli tıp raporları ve kriminal incelemeler birlikte değerlendirildi.

Aile ve avukatların mahkemeye sunduğu görüntülerde, Cemil K.’nin Ejegül Ovezova’yı darp ettiği, ellerini bağladığı ve yerde tekmelediği anlar yer alıyor.

Bilirkişi raporunda, evin birçok noktasında kan lekelerinin tespit edildiği, bu bulguların sanığın “kedi tırmığı” ve “evcil hayvan tartışması” yönündeki savunmasıyla örtüşmediği kaydedildi. Raporda ayrıca, Ovezova’nın tırnaklarında hem maktule hem de sanığa ait DNA karışımının bulunduğu bilgisine yer verildi.

Cemil K.’nin olay sonrası yüzündeki çizikleri “kedi tırmığı” olarak açıkladığı, ancak raporun bu beyanın düşük ihtimal olduğunu değerlendirdiği belirtildi. Adli Tıp Kurumu raporuna göre Ovezova’nın ölümünün, kafatası ve yüz bölgesindeki çoklu kırıklar, beyin kanaması ve iç organ yaralanmalarına bağlı geliştiği ifade edildi.

Tanık beyanlarına da yer verilen dosyada, olay gecesi çığlık sesleri duyulduğu ve ardından yerde bir kadının görüldüğünün aktarıldığı kaydedildi. Raporda, mevcut bulguların Cemil K.’nin savunmasıyla uyumsuz olduğu değerlendirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinde Cemil K. hakkında “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Öte yandan Cemil K.’nin, 2024 yılında polislik mesleğinden ihraç edildiği ve hakkında daha önce “kasten yaralama”, “tehdit”, “hakaret” ve “uyuşturucu kullanımı” gibi çeşitli suç kayıtlarının bulunduğu da dosya kapsamındaki bilgiler arasında yer alıyor.

Ayşe Tokyaz dosyasını da etkileyebilecek nitelikte olduğu değerlendirilen görüntülerin, yargılama sürecinde önemli bir delil olarak ele alınacağı belirtildi.

Ne olmuştu? Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 24 Temmuz 2023'te merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde Ejegul Ovezova'nın ikamet ettiği binada 8. katındaki evinin salon penceresinden düşerek ölmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmış, Ovezova'nın Diyarbakır'da birlikte yaşadığı eski polis memuru Cemil K. hakkında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmış, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın 13 Temmuz'da yol kenarında bir valiz içerisinde cesedinin bulunmasıyla ilgili "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanan K., bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesine ifade vermişti. Mahkeme, isnat edilen suçlamaya ilişkin savunma yapan K.’nin, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasını kararlaştırmıştı. Sanığın ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle 2024 yılında polislik mesleğinden ihraç edildiği, hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullandırmak" suçlarından kaydı olduğu belirlenmişti.

(EMK)