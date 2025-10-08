10 Ekim Katliamı'nın 10'uncu yıl anma programı açıklandı

IŞİD'in 10 Ekim 2015'te Ankara Garı'nda "Barış mitingine" gidenlere yönelik düzenlediği ve 103 kişinin yaşamını yitirdiği 10 Ekim Gar Katliamı'nın 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla yapılacak anma programı açıklandı.

10 Ekim Barış Derneği, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile Tabipler Birliği (TTB), düzenledikleri basın toplantısıyla anma programını açıkladı.

Mülkiyeliler Birliği'nde düzenlenen toplantıda, "10 Ekim Katliamının 10. Yılında Unutmadık Unutturmayacağız" pankartına yer verildi.

"Yargının IŞİD'le imtihanı": 10 Ekim Katliamı Davası zamanaşımıyla karşı karşıya

Toplantıda konuşan KESK Genel Sekreteri Sevgi Yılmaz, salonda bulunan herkesin 10 Ekim Katliamı'ndan tesadüfen kurtulduğunu söyledi. Yılmaz, "Devletin güvenlik önlemleri aldığına inandığımız bir mitingdi. Henüz alana inmiştik ki içimizde iki canlı bomba patladı. O canlı bombalar buraya kadar nasıl geldi, kim yol verdi bu soruları sormaya devam ettik" dedi.

"Söz verdik"

TMMOB Genel Sekreteri Özgür Topçu, "Bu katliamda parmağı olan, bu katliama yol veren, görmezden gelen hiçbir kamu görevlisini yargılamadılar. Bu katliamın hemen peşinde arkadaşlarımıza bir söz vermiştik onları asla unutturmayacağız" diye konuştu.

"İnsanlık suçu"

Dünyada bugün kendisine benzemeyenleri imha etme, ortadan kaldırmanın siyasetin konusu olduğunu dile getiren TTB Genel Sekreteri Önder Okay, "Çevremizde soykırımlar, savaşlar yaşanıyor. 10 Ekim sadece düzenleyenler, yola açanlar, bunun failleri açısından bir insanlık suçu değil; o gün o haberi duyduğunda yüreğinin herhangi bir yerinde titreme hissetmemiş bütün insanlar için de bir insanlık suçu" diye belirtti.

Konuşmaların arından 10 Ekim Barış Derneği Yürütme Kurulu üyesi Can Ateş, 10 Ekim Gar Katliamı anma programını paylaştı. Ateş'in açıkladığı anma etkinlikleri programı şöyle:

10 Ekim 2025 Anma ve Adalet Yürüyüşü 09.00 – Ulus Metro önünde buluşma 10.04 – Anma – Emek-Barış ve Demokrasi Meydanı (TCDD Gar Önü) 10.30 – Adalet Yürüyüşü (Ankara Garı önünden Ankara Adliye’sine) 14.00 – 10. Yılında 10 Ekim Müzik Dinletisi (Çağdaş Sanatlar Merkezi 18.00 – Panel & Forum 11 Ekim 2025 14.00 – 10. Yılında 10 Ekim Dertleşi & Söyleşi (Çağdaş Sanatlar Merkezi) 14.00 – 10 Ekim Ankara Katliamı’nın 10. Yılında Adaleti Aramak (ABEM Av. Rahmi Mağat Konferans Salonu) 12 Ekim 2025 11.30 – Mezarlık Ziyareti (Karşıyaka Mezarlığı) 18 Ekim 2025 14.00 – 10. Yılında 10 Ekim Müzik Dinletisi (Mamak Kültür Merkezi) 19 Ekim 2025 13.00 – İsmail Kızılçay Anması, Mezarlık Ziyareti (Kurtuluş Parkı, Vedat Dalokay Nikah Salonu önünde 09.00’da servis kalkacak)

(AB)