CHP’nin Ataşehir’de yapılması planlanan kongresi, İlçe Seçim Kurulu tarafından durduruldu. Kurul, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin tedbir kararını gerekçe gösterdi.

Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aldığı tedbir kararına atıfla, kongrenin yapılmamasına karar verdi.

Ataşehir'in ardından CHP'nin Sarıyer ve Esenyurt kongrelerine de engelleme kararı geldi.

Esenyurt ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'ndan yeni kararlar geldi. İlçe Seçim Kurulları, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin geçici tedbir kararının üzerine CHP'nin Ataşehir, Esenyurt ve Sarıyer'deki 39. Olağan İlçe Kongresi'nin yapılamayacağına karar verdi. Kongrelerin 13-14 Eylül'de yapılması planlandığı ifade ediliyordu.

İstanbul İl Kongresi'ne dair karara atıf

Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı'na gönderdiği yazıda, İstanbul İl Kongresi'nin iptali kararına atıf yapıldı.

Gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"13/09/2025 tarihinde yapılması planlanan Ataşehir İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi 7. Olağan Kongresi için başvuruda bulunulmuştur. Ancak, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02/09/2025 tarih ve 2025/254 E. sayılı dosyasında verilen ara kararın sonuç kısmının 3. maddesi gereğince, “39. Olağan Kurultay süreci kongre takvimi kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına” karar verilmiştir.

Bu nedenle, söz konusu Cumhuriyet Halk Partisi Ataşehir İlçesi 7. Olağan Kongresi’nin belirtilen tarihte gerçekleştirilemeyeceği hususu, Bilgilerinize rica olunur."

Ne olmuştu? İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen yönetimin görevden uzaklaştırılmasına hükmetmişti. Karar kapsamında, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’nun 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu üyeleri tedbiren görevden alındı. Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesinde yer alan “oylamaya hile karıştırılması” suçlaması yöneltildi. İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek duruşma için 6 Ocak tarihini belirledi.

(NÖ)