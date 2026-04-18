ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 18.04.2026 12:27 18 Nisan 2026 12:27
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.04.2026 12:33 18 Nisan 2026 12:33
Okuma Okuma:  1 dakika

Onursal Adıgüzel'den açıklama: Bu iş tamamen siyasi

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik gece yarısı 'yolsuzluk' iddiasıyla düzenlenen operasyonda Onursal Adıgüzel’in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ataşehir Belediyesi’ne gece yarısı operasyon yapıldı. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel dahil 21 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. 18 kişi gözaltına alındı.

"Bu yaşadıklarımız itibar suikastı"

Gözaltına bulunan Adıgüzel avukatları aracılığıyla açıklama yayınladı.

Adıgüzel'in açıklaması şöyle:

"Sevgili Ataşehirli Komşularım,

Göreve geldiğim ilk günden bugüne Ataşehir’imizin çocukları, gençleri kadınları, ileri yaşta büyükleri için kamucu belediyecilik anlayışıyla gece gündüz çalıştım.

Bugün Atatürk Kütüphanemiz gençlere kapılarını açacaktı ve ben gençlerle birlikte ilk gün heyecanını gençlerle yaşayacaktım.

Haksız, hukuksuz yere gözaltında tutulan diğer arkadaşlarım gibi çeşitli iftiralarla bugün sizlerden Uzaktayım. Ataşehirli komşularım beni çok iyi tanır. Bu yaşadıklarımız tamamen siyasidir ve itibar suikastıdır.

Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak ve biz tekrar buluşacağız"

Onursal Adıgüzel'in gözaltında el yazısı ile yazdığı not

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Onursal Adıgüzel ataşehir belediyesi CHP
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git