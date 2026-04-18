Onursal Adıgüzel'den açıklama: Bu iş tamamen siyasi

Ataşehir Belediyesi’ne gece yarısı operasyon yapıldı. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel dahil 21 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. 18 kişi gözaltına alındı.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ'NE OPERASYON Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel dahil 21 gözaltı

"Bu yaşadıklarımız itibar suikastı"

Gözaltına bulunan Adıgüzel avukatları aracılığıyla açıklama yayınladı.

Adıgüzel'in açıklaması şöyle:

"Sevgili Ataşehirli Komşularım,

Göreve geldiğim ilk günden bugüne Ataşehir’imizin çocukları, gençleri kadınları, ileri yaşta büyükleri için kamucu belediyecilik anlayışıyla gece gündüz çalıştım.

Bugün Atatürk Kütüphanemiz gençlere kapılarını açacaktı ve ben gençlerle birlikte ilk gün heyecanını gençlerle yaşayacaktım.

Haksız, hukuksuz yere gözaltında tutulan diğer arkadaşlarım gibi çeşitli iftiralarla bugün sizlerden Uzaktayım. Ataşehirli komşularım beni çok iyi tanır. Bu yaşadıklarımız tamamen siyasidir ve itibar suikastıdır.

Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak ve biz tekrar buluşacağız"

Onursal Adıgüzel'in gözaltında el yazısı ile yazdığı not

